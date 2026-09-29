A Milli Futbol Takımı, Fransa ve İtalya mağlubiyetleriyle FIFA'da 31. sıraya düştü

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ve İtalya'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 4 basamak gerileyerek 31. sırada yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından FIFA sıralamasında 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk iki maçın ardından yeri değişti. Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya da 4-1 kaybeden ay-yıldızlılar, 4 basamak birden gerileyerek 31. sıraya düştü.

Milli takımın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa 3, Belçika, 8, İtalya da 15. basamakta sıralandı.

FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle:

1. İspanya: 2002.34 puan

2. Arjantin: 1970.37 puan

3. Fransa: 1957.10 puan

4. İngiltere: 1916.38 puan

5. Fas: 1806.87 puan

6. Brezilya: 1802.90 puan

7. Portekiz: 1797.39 puan

8. Belçika: 1779.63 puan

9. Hollanda: 1778.65 puan

10. Meksika: 1754.16 puan