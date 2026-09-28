A Milli Futbol Takımı, İtalya maçına Bursa'da 4 değişiklikle başladı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, İtalya maçına Bursa'da 4 değişiklikle başladı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella, Fransa maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaparak Altay Bayındır, Ozan Kabak, Eren Elmalı ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de görev verdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları Fransa karşılaşmasının 11'ine göre İtalya karşısında 4 değişiklikle sahaya çıktı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları Fransa müsabakasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Montella; Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in yerine Altay Bayındır, Ozan Kabak, Eren Elmalı ve Orkun Kökçü'ye görev verdi. Sahaya kaptan olarak ise Merih Demiral çıktı.

Millilerde kaleci Uğurcan Çakır, Fransa maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı kadroda yer almadı.

Orkun Kökçü 11'de başladı

Milli futbolcu Orkun Kökçü, İtalya müsabakasında 11'de görev aldı. Orkun, ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle Fransa ile oynadıkları karşılaşmada forma giyememişti.

A Milliler'in 11'i

Ay-yıldızlılar, İtalya karşılaşmasına; Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Eren Elmalı, Arda Güler, Can Uzun ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç bekledi.

Fatih Terim maçı takip etti

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Bursa'daki bu önemli İtalya maçında millileri yalnız bırakmadı. Terim, müsabakayı stadyumdan takip etti.

Zeki Çelik'e özel ilgi

Bursa'da oynanan müsabakada taraftarlar, milli futbolcu Zeki Çelik'e özel ilgi gösterdi. Bursaspor altyapısından yetişen Zeki, maç öncesinde tribünlere çağırılırken, 'Bursa seninle gurur duyuyor' tezahüratları yapıldı.

Bursa'da 11. milli maç

Bursa'da oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Bursa'dan ve çevre illerden gelen taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek oldu. Milliler, İtalya müsabakasıyla Bursa'da 11. karşılaşmasına çıktı. Ay-yıldızlılar daha önce burada 7'si resmi, 3'ü de özel olmak üzere oynadığı toplam 10 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. A Milliler, Bursa'da son olarak 15 Kasım 2025 tarihinde Bulgaristan ile oynadı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: İHA
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