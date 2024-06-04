A Milli Futbol Takımı İtalya maçında 7 değişiklik yaptı - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı İtalya maçında 7 değişiklik yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları Avusturya maçının 11'ine göre İtalya karşısında 7 değişiklik yaptı. Milliler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi özel maçta İtalya ile karşılaştı. Karşılaşma öncesinde iki federasyon arasında yemek organizasyonu düzenlendi.

04.06.2024 22:11
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları Avusturya maçının 11'ine göre İtalya karşısında 7 değişiklik yaptı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, özel maçta Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Avusturya karşılaşmasının 11'ine göre İtalya karşısında 7 değişiklik yaptı. Ay-yıldızlılarda Ferdi Kadıoğlu ile Yunus Akgün de tedbir amaçlı maç kadrosunda yer almadı. Takımları ile UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yer alan Arda Güler ile Salih Özcan ise mücadeleyi tribünden takip etti.

Milliler karşılaşmaya; Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Mert Günok, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Cenk Tosun, Cenk Özkacar, İrfan Can Kahveci, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun bekledi.

Montella'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadrodan Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle çıkarılırken, Bertuğ Yıldırım da Ümit Milli Takım'a geçiş yaptı. Ümit Milli Takım'ın İskoçya ile oynadığı maçta forma giyen Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan da İtalya müsabakasının ardından yeniden A Takım kadrosuna dahil olacak.

Karşılaşma öncesinde iki federasyon arasında yemek organizasyonu yapıldı. Yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yöneticiler ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile İtalya Futbol Federasyonu yöneticileri katıldı. - BOLOGNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı İtalya maçında 7 değişiklik yaptı - Son Dakika

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