A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım\'a gönderildi

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada , "A Milli Takımı'mızın EURO 2024 için belirlenen geniş kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı" ifadeleri kullanıldı.
Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran'da İstanbul'da İskoçya ile özel maçta karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da İtalya ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın ardından 11 Haziran'a kadar Ümit Milli Takım ile kamp yapacak ve iki antrenman maçı oynayacak.
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