A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a gönderildi - Son Dakika
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A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a gönderildi

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası için belirlenen geniş aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Futbol Takımı'na gönderildi. Ümit milliler, 3 Haziran'daki özel maçta İstanbul'da İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

29.05.2024 21:28
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

BERTUĞ, ÜMİT MİLLİ TAKIM'A GEÇTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada , "A Milli Takımı'mızın EURO 2024 için belirlenen geniş kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı" ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a gönderildi

3 HAZİRAN'DA MAÇ VAR

Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran'da İstanbul'da İskoçya ile özel maçta karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

A MİLLİLER İTALYA İLE PROVA YAPACAK

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da İtalya ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın ardından 11 Haziran'a kadar Ümit Milli Takım ile kamp yapacak ve iki antrenman maçı oynayacak.

A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım\'a gönderildi

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Son Dakika Spor A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a gönderildi - Son Dakika
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