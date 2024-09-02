A Milli Takım, Galler ile Karşılaşacak: Galler Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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A Milli Takım, Galler ile Karşılaşacak: Galler Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Takım, Galler ile Karşılaşacak: Galler Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te Galler ile UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçına çıkacak. Galler'in 24 kişilik aday kadrosu belirlendi ve kaleci, defans, orta saha ve forvet oyuncuları açıklandı. Maçtan sonra Galler, 9 Eylül'de Karadağ ile bir diğer mücadeleye çıkacak.

02.09.2024 13:43
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te karşılaşacağı Galler'in aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı ile Galler, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadele öncesi Galler'in aday kadrosu açıklandı.

24 kişilik Galler aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United), Karl Darlow (Leeds United)

Defans: Ben Davies (Tottenham Hotspur), Owen Beck (Blackburn Rovers), Joe Rodon (Leeds United), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Ben Cabango (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley)

Orta Saha: Jordan James (Stade Rennais), Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers FC), Aaron Ramsey (Cardiff City), Ollie Cooper (Swansea City), Sorba Thomas (Nantes)

Forvet: Kieffer Moore (Sheffield United FC), Lewis Koumas (Stoke City FC), Brennan Johnson (Tottenham Hotspur FC), Harry Wilson (Fulham FC), Rubin Colwill (Cardiff City FC), Mark Harris (Oxford United), Liam Cullen (Swansea City AFC), Rabbi Matondo (Rangers FC).

Galler, Türkiye mücadelesi sonrasında 9 Eylül Pazartesi günü deplasmanda TSİ 21.45'de Karadağ ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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