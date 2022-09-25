A Milli Takım, Faroe Adaları'na 2-1 yenildi - Son Dakika
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A Milli Takım, Faroe Adaları'na 2-1 yenildi

25.09.2022 23:41

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 yenildi. Şaşırtan bir yenilgi yaşayan Ay-Yıldızlı ekip, Lüksemburg mücadelesinde sahadan ayrıldığı 3-3'lük sonuçla grup liderliğini ve B Ligi'ne yükselmeyi garanti altına almıştı.

Faroe Adaları ile A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı maçında Torsvollur Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

MİLLİ TAKIM HİÇBİR VARLIK GÖSTEREMEDİ

Karşılaşma boyunca hiçbir varlık gösteremeyen A Milli Takım, Faroe Adaları karşısında ilk yarıda yalnızca 0.12'lik gol beklentisi yaratabildi. İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip 51. dakikada Davidsen ve 59. dakikada Edmundsson'un golleriyle galibiyete uzandı. Türkiye'nin tek golü ise 89. dakikada Serdar Gürler'den geldi.

İnanması güç ama gerçek! A Milli Takım, Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu

B LİGİ'NE YÜKSELDİK

Grupta sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve sahasında Litvanya'yı 2-0 yenen A Milli Takım, İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Ay-Yıldızlı ekip, son olarak Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olmasına rağmen grubunu 13 puanla lider tamamladı ve B Ligi'ne yükseldi.

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A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, Faroe Adaları'na 2-1 yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım, Faroe Adaları'na 2-1 yenildi - Son Dakika
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