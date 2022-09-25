A Milli Takım, Faroe Adaları'na 2-1 yenildi

Faroe Adaları ile A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı maçında Torsvollur Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

MİLLİ TAKIM HİÇBİR VARLIK GÖSTEREMEDİ

Karşılaşma boyunca hiçbir varlık gösteremeyen A Milli Takım, Faroe Adaları karşısında ilk yarıda yalnızca 0.12'lik gol beklentisi yaratabildi. İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip 51. dakikada Davidsen ve 59. dakikada Edmundsson'un golleriyle galibiyete uzandı. Türkiye'nin tek golü ise 89. dakikada Serdar Gürler'den geldi.

B LİGİ'NE YÜKSELDİK

Grupta sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve sahasında Litvanya'yı 2-0 yenen A Milli Takım, İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Ay-Yıldızlı ekip, son olarak Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olmasına rağmen grubunu 13 puanla lider tamamladı ve B Ligi'ne yükseldi.