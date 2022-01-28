Futsal A Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

Futsal A Milli Takımı'nın 31 Ocak-10 Şubat'ta Adana'da yapacağı hazırlık kampının kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda kamp çalışması gerçekleştirecek.
Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Erkan Çınar (Kuştepespor), Emre Deniz (Erdemli Limonspor), Emir Kağan Kadalı (Bursa Zaferspor), Adem Ağaoğlu (Ofspor), Görkem Yiğit Bayram (Gençlerbirliği)
Savunma: Muhammed Fatih Ardıç (Adanaspor), Mehmet Yiğit (Bilecikspor), Koraycan Akbaş (Galatasaray), Muhammed Yusuf Aygün (Kuştepespor), Yusuf Yüzgeç (Adana Demirspor), Kamilcan Akparlak (Elbistanspor), Orhan Erden (Gazi Üniversitesi)
Kanat: Talha Can Vardar (Kayaşehirspor), Emirhan Adak (Modafen), Mustafa Gürkan Varlık (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Melih Kaan Özkul (Beytepe Metespor), Samet Ekrem Düzlüoğlu (Demirlibahçe), Tolga Çakır (FC Uzwil), Bilal Budak (Ankara Keçiörengücü), Furkan Eliaçık (Ankaraspor)
Forvet: Kaan Korkmaz (Trabzonspor), Güney Yılmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Adem Küçükkartal (Orebro Futsal)
Kaynak: AA
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