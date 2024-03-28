A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ve Macaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ve Macaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ve Macaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta oynayacağı İsviçre ve Macaristan maçlarının aday kadrosu ve programı açıklandı.

28.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta oynayacağı İsviçre ve Macaristan maçlarının aday kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 Nisan'da İsviçre ile deplasmanda ve 9 Nisan'da da Macaristan ile Pendik Stadyumu'nda oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk iki maçının aday kadrosu ve programı açıklandı.

Milli takıma davet edilen futbolcular, 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını pazar günü yapacak ay-yıldızlılar, 1 Nisan'da saat 13.00 ile 15.00 arasında Riva'da bulunan Orhan Saka Salonu'nda medya mensupları ile bir araya gelecek.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Gamzenur Yaman (Galatasaray)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş), Gülbin Hız (Fenerbahçe), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Yaşam Göksu (Fenerbahçe), Narin Yakut (Fatih Karagümrük), İlayda Civelek (Fenerbahçe)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe), Eda Karataş (Galatasaray), Emine Ecem Esen (Galatasaray), Birgül Sadıkoğlu (UD Tenerife), Busem Şeker (Fenerbahçe), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe), Elif Keskin (Beşiktaş)

Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray), Miray Cin (MSV Duisburg), Yağmur Uraz (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan, İsviçre, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ve Macaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:54 Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan’da okullar tatil edildi Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:28 Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti
13:48 Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı
13:40 Dilan Polat, Nez Demir’den şikayetini geri çekti Dilan Polat, Nez Demir'den şikayetini geri çekti
13:29 Çocuğu taciz etti diye dövdüler Gasp mağduru çıktı Çocuğu taciz etti diye dövdüler! Gasp mağduru çıktı
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 16:17:22. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ve Macaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement