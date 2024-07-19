A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu

UEFA 2025 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmek için play-off'lara kalan A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile eşleşti. Türkiye, 1. Tur Play-Off ve 2. Tur Play-Off maçlarında mücadele ederek EURO 2025'e gitmeye çalışacak.

19.07.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu.

UEFA 2025 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmek için tarihinde ilk kez play-off'lara kalan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın genel merkezinde çekilen kura çekimi sonucu Türkiye, Ukrayna ile eşleşti. 1. Tur Play-Off ve 2. Tur Play-Off olarak çift maçlı usule göre oynanacak karşılaşmalarda, EURO 2025'e gidecek son 7 takım belirlenecek. İlk tur maçları 23- 29 Ekim, kazanan takımların karşılaşacağı 2. Tur maçları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Türkiye, Ukrayna'yı elerse 2. turda Yunanistan - Belçika eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

2. turun 7 galibi, 16 Aralık'ta Lozan'da yapılacak final kura çekiminde ev sahibi İsviçre ve doğrudan eleme yapan Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, İzlanda, İtalya, Hollanda ve İspanya'ya katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Türkiye, Ukrayna, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 17:34:03. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement