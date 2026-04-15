A Milli Kadın Futbol Takımı Sinop'a Geldi

15.04.2026 20:28
A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ile oynayacağı maç için Sinop'a geldi ve coşkuyla karşılandı.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 18 Nisan Cumartesi günü İsviçre ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, Sinop'a geldi.

Ay-yıldızlı kafileyi Sinop Havalimanı'nda vali yardımcısı Taner Bolat, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Mehmet Kalyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü sporcuları ve taraftarlar karşıladı.

Burada sporcular tarafından A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası ve oyunculara çiçek takdim edildi. Taraftarlar tezahüratlar yaparak oyuncuları yanlarına çağırdı.

Kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: AA

İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Şanlıurfa'da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
