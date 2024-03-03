A Milli Kadın Futsal Takımı, Kenya maçında hükmen galip sayıldı - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Futsal Takımı, Kenya maçında hükmen galip sayıldı

A Milli Kadın Futsal Takımı, Kenya maçında hükmen galip sayıldı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Futsal Takımı, grubundaki Kenya maçında hükmen galip ilan edildi. Ay-yıldızlı takım, organizasyondan çekilen Kenya karşısında 5-0'lık skorla galip geldi. Bu galibiyetle takım, turnuvadaki ilk zaferini elde etti. Günün diğer maçlarında Almanya Polonya'yı 6-3, Brezilya İtalya'yı 5-0, Japonya da İrlanda'yı 3-0 yendi. A Milli Kadın Futsal Takımı, gruptaki üçüncü maçını yarın Polonya ile oynayacak.

03.03.2024 23:37
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) A Milli Kadın Futsal Takımı, grubundaki Kenya maçında hükmen galip sayıldı.

Olimpiyatlarda A Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı takım, organizasyondan çekilen Kenya karşısında 5-0 hükmen galip ilan edildi.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Almanya'ya 8-1 yenilen A Milli Kadın Futsal Takımı, böylece ilk galibiyetini elde etti.

Günün diğer maçlarında Almanya Polonya'yı 6-3, Brezilya İtalya'yı 5-0, Japonya da İrlanda'yı 3-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü maçını yarın Polonya ile yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Futsal Takımı, Kenya maçında hükmen galip sayıldı - Son Dakika

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