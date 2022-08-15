A Milli Kadın Hentbol Takımı şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Kadın Hentbol Takımı şampiyon oldu

15.08.2022 01:15
A Milli Kadın Hentbol Takımı şampiyon oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu.

Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan kadınlar hentbol final maçında Türkiye ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü ve rakibini 30-24 yenerek altın madalya kazandı. Bu sonuçla Türkiye, kadınlar hentbolda ilk kez uluslararası bir organizasyonda şampiyon oldu.

Öte yandan 3.'lük maçında Özbekistan'ı 40-27 yenen Kamerun Kadın Hentbol Takımı bronz madalya kazandı. - KONYA

YORUMLAR
500
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı Muhalefet, 'Bir daha iktidara oy vermeyeceğim' diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız Muhalefet, 'Bir daha iktidara oy vermeyeceğim' diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı şampiyon oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:02 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi
23:53 Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı
23:34 Muhalefet, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğim" diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız
23:21 Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti
22:38 Acun Ilıcalı'dan "ayrılık" iddiaları sonrası sevgilisiyle sürpriz paylaşım
22:20 Gaziantep FK, Ankaragücü karşısında tek attı 3 aldı
22:09 İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
21:56 Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 6'lı masa çıkışı: Seçim kanununda değişiklik yapılınca beraber olmanın getirdiği avantaj kalktı
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 01:16:40. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Hentbol Takımı şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement