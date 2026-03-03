A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu'da Çekya ile karşılaşacak - Son Dakika
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu'da Çekya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu\'da Çekya ile karşılaşacak
03.03.2026 17:34  Güncelleme: 17:37
Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında Çekya ile oynayacağı maça Kastamonu'da hazırlanıyor. Antrenör David Ginesta Montes, genç oyuncularla oluşturdukları kadronun verimliliğine vurgu yaparak, Avrupa'nın hentbol seviyesine yaklaşmayı hedeflediklerini belirtti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında Çekya'yı yarın Kastamonu'da konuk edecek. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Milli Takım Baş Antrenörü David Ginesta Montes, kadroya genç oyunculardan eklemeler yaptıklarını belirterek, "Oyuncu seçiminde fiziksel özelliklere dikkat ettik. Avrupa hentboluna biraz daha yaklaşabilmek düşüncesindeyiz" dedi.

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında Çekya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın saat 19.00'da Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Kadın Hentbol Takımı Baş Antrenörü David Ginesta Montes ve takım kaptanı Nurceren Akgün Göktepe, Avrupa şampiyonasına katılmayı hedeflediklerini söyledi.

"Genç sayılabilecek bir jenerasyonumuz var"

Toplantıda konuşan Baş Antrenör David Ginesta Montes, "Tüm maçlar gibi önümüzdeki iki Çekya maçı da bizim için çok önemli. Genç sayılabilecek bir jenerasyonumuz, kadromuz var. Bizim için önemli olan bu kadroyla neler yapabileceğimizi göstermek ve en verimli şekilde bu maçları tamamlamak. Yapabileceklerimizin neler olduğunu görmeye çalışacağız. Geçtiğimiz yıl bir hazırlık turnuvasında Çekya ile karşılaştık. Karşılıklı olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Oynayacağımız iki maçın da sıkı maçlar olacağını biliyoruz" dedi.

"Türk hentbolu ile Avrupa hentbolunu birbirine adapte edebilmek düşüncesindeyiz"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Montes, kadroyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Oluşturduğum kadrodan dolayı çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Genç oyunculardan eklemeler yaptık, alt jenerasyondan takıma eklemeler yaptık. Çünkü bunu da yapmak istiyorduk. Daha uzun boylu, daha fizikli çocuklarımız iyi ki varlar ve onları seçtik. Çünkü Avrupa hentboluna yaklaşabilmek, biraz daha Türk hentbolu ile Avrupa hentbolunu birbirine adapta edebilmeyi hedefliyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızın da en verimli şekilde kadroya katkı sağlayacaklarına eminim. Bu hafta için Aslı ve Buğu bizimle birlikte değiller, sakatlıkları var, tedavileri devam ediyor" diye konuştu.

"Bizim için asıl hedef önümüzdeki Avrupa Şampiyonası"

Gelişen bir takım olduklarını dile getiren David Ginesta Montes, "Bizim için asıl hedef önümüzdeki Avrupa Şampiyonası. Bu yüzden de bütün milli aralarda, o büyük oyuncu havuzunun içerisinden o an için en efektif kullanabileceğimiz sporcuları seçiyorum. Ama aslında hepsinin farkındayım, hepsiyle ilgileniyorum. Milli takımın kapıları her zaman her oyuncu için açık. Bunu hep söylüyoruz. O an için fiziksel olarak durumu iyi olan oyuncularımız kimlerse kadroyu onlardan oluşturuyoruz. Teknik ve taktiğin dışında o an için fiziksel yeterlilik de bizim için önemli bir kıstas oluyor. Önümüzdeki Kasım ayında oynayacağımız maçlar için de büyük havuzdan gerçekten kimler hazırsa bizimle beraber olacaklar. O süreye kadar bütün oyuncular sistemimizi biliyor olacaklar. Oluşturmaya çalıştığımız en önemli şey bu" ifadelerini kullandı.

"Gerçekten çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz"

Takım kaptanı Nurceren Akgün Göktepe ise, "Geçen yıl Eylül ayında dostluk müsabakasında Çekya ile karşılaşmıştık. İki takım da birbirini çok iyi biliyor. Teknik ve taktik anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekten çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapıp maçı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediyespor'da üç yıl oynadığını hatırlatan Göktepe, "Evime tekrar dönmüş gibi hissediyorum. Burada çok güzel 3 sezon geçirmiştim. Kastamonu insanını, buradaki hentbol kültürünü çok seviyorum. Kastamonu halkı hentbolu gerçekten çok yakından takip ediyor ve çok iyi biliyorlar. Tekrar milli takımla buraya döndüğüm için çok mutluyum. Yarın da bizi yalnız bırakmayacaklarını, bizleri destekleyeceklerini biliyorum. Umarım onların önünde 2 puanı da alıp buradan Çekya'ya gideriz" dedi. - KASTAMONU

Avrupa Şampiyonası, Basın Toplantısı, Kastamonu, Türkiye, Spor

