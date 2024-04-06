A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan ile karşılaşacak

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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Zrenjanin kentinde Kristalna Dvorana Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Moldova'dan Igor Covalciuc ile Alexei Covalcuic hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Grupta oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan milli takım, 5 puanla rakibi Sırbistan ile aynı puana sahip.

İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan ay-yıldızlılar, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup ederken, dördüncü maçında ise bu kez konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 yendi. Milli takım, gruptaki beşinci maçında Rize'de konuk ettiği Karadağ'a 30-28 yenilmişti.

Milli takım yarınki Sırbistan maçını kazanırsa 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nu ikinci sırada bitirerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Avrupa Şampiyonası'na gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlarının yanı sıra en iyi üçüncü sıradaki takımlarda katılacak. Türkiye'nin yarın yenilmesi halinde bile en iyi 3. takımlar arasına girme ihtimali bulunuyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Sırbistan maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Merve Erbektaş, Yaren Berfe Göker, Beyza İrem Türkoğlu Şengül, Ceylan Aydemir, Aslı İskit Çalışkan, Betül Yılmaz, Sevgi Kalyoncuoğlu, Dönegül Bozdoğan, Yasemin Şahin, Eda Nur Çetin, Fatma Küçükyıldız Özdemir, Gülcan Tügel, Ayşenur Kara, Bilgenur Öztürk, Cansu Akalın, Ceren Demircelen, Nurceren Akgün Göktepe.