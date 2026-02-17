A Milli Kadın Takımı İsviçre'yi Ağırlayacak

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, grubun 4. haftasında İsviçre'yi Sinop'ta ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıların, İsviçre ile 18 Nisan'da oynayacağı müsabakaya Sinop Şehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

TFF, Sinop Valiliği, belediye başkanlığı ve gençlik spor il müdürlüğünün ortak çalışmasıyla stadyum, hem uluslararası televizyon yayınlarına hazır hale gelecek hem de ulaşacağı yüksek standartlarla birlikte çeşitli maçlara da ev sahipliği yapma şansını yakalayacak.