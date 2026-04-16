A Milli Kadın Takımı\'nın İsviçre Hazırlığı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, 18 Nisan'da İsviçre ile oynayacağı maça Sinop'ta hazırlanıyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 18 Nisan'da İsviçre ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde maçın oynanacağı Sinop Şehir Stadı'ndaki antrenmanda milli futbolcular pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Kıragası, AA muhabirine, İsviçre ile deplasmanda oynadıkları ve 3-1 mağlup oldukları maçtan gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi.

Sinop'taki ikinci maç öncesi takımda moralin yüksek olduğunu vurgulayan Kıragası, taraftarın da desteğiyle İsviçre karşısında sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını dile getirdi.

Kıragası, oyuncularının ilk maçtaki mücadelesi ve taktik disiplininden memnun olduğunu ancak maçın son bölümünde atletik performans gücünün devreye girdiğini belirterek "Sinop şehrine ayak bastığımız andan itibaren öyle büyük ilgiyle karşılaştık, öyle kıymet ve değer veriyorlar ki bunun karşılığında mahcup olmak istemiyoruz. Her oyuncumuzun söylediği tek şey bu. Biz bu şehre mahcup olmamalıyız. Umarım İsviçre'ye karşı galibiyeti bu şehirde alırız." ifadelerini kullandı.

Gruptaki ilk üç maçında 6 puan toplayarak lider İsviçre'nin ardında ikinci sırada yer alan ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sinop Şehir Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 20:30:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.