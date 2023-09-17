Filenin Sultanları Bulgaristan'ı 3-0 yendi - Son Dakika

Filenin Sultanları Bulgaristan'ı 3-0 yendi

Filenin Sultanları Bulgaristan\'ı 3-0 yendi
Son Güncelleme: 17.09.2023 08:38

A Milli Kadın Voleybol takımı, olimpiyat elemeleri 2. maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek grupta 2'de 2 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

2'DE 2 YAPTILAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçında Bulgaristan'la karşılaştı. Voleybolcularımız, Bulgaristan'ı 3-0'lık skorla mağlup edip elemelerde 2'de 2 yapmış oldu. 1. set 25-20, 2. set 25-19, 3. set ise 25-15 bitti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 yendi

PORTO RİKO'YU DA 3-0 YENMİŞLERDİ

Milli takımımız son olarak olimpiyat elemelerindeki ilk maçlarını Porto Riko ile oynamıştı. Filenin Sultanları rakibi Porto Riko'yu 3-0 yenmişti.

Filenin Sultanları, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları Bulgaristan'ı 3-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filenin Sultanları Bulgaristan'ı 3-0 yendi - Son Dakika
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