Filenin Sultanları Bulgaristan\'ı 3-0 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçında Bulgaristan'la karşılaştı. Voleybolcularımız, Bulgaristan'ı 3-0'lık skorla mağlup edip elemelerde 2'de 2 yapmış oldu. 1. set 25-20, 2. set 25-19, 3. set ise 25-15 bitti.
Milli takımımız son olarak olimpiyat elemelerindeki ilk maçlarını Porto Riko ile oynamıştı. Filenin Sultanları rakibi Porto Riko'yu 3-0 yenmişti.
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