A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti

28.09.2022 21:10
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti

SALON: Ergo ArenaHAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Andrea Puecher (İtalya)TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Elif, Meryem, Meliha, İlkin)DOMİNİK CUMHURİYETİ: Marte, B.Martinez, Gonzalez, G.Gonzalez, Pena Isabel, J.Martinez, Castillo (L) (De La Cruz, Inmaculada, D.

SALON: Ergo ArenaHAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Andrea Puecher (İtalya)TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Elif, Meryem, Meliha, İlkin)DOMİNİK CUMHURİYETİ: Marte, B.Martinez, Gonzalez, G.Gonzalez, Pena Isabel, J.Martinez, Castillo (L) (De La Cruz, Inmaculada, D.Martinez, Caro, Jazmin, Paredes)SETLER: 21-25, 25-21, 25-18, 16-25, 15-13SÜRE: 142 dakikaA Milli Kadın Voleybol Takımı,  FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu 3'üncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek 2'nci galibiyetini elde etti. Filenin Sultanları, gruptaki 4'üncü maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

- İstanbul

YORUMLAR
500
Dominik Cumhuriyeti'ni deviren Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı Dominik Cumhuriyeti'ni deviren Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı 'Filenin Sultanları' Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıkacağına inanıyor 'Filenin Sultanları' Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıkacağına inanıyor FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Kaynak: DHA

Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:50 Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor
00:39 Reha Muhtar'ın oğluyla kavuşma anları Seren Serengil'in objektiflerine yansıdı
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:25 Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 03:57:46. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement