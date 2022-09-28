SALON: Ergo ArenaHAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan
), Andrea Puecher (İtalya
)TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Elif, Meryem, Meliha, İlkin)DOMİNİK CUMHURİYETİ: Marte, B.Martinez, Gonzalez, G.Gonzalez, Pena Isabel, J.Martinez, Castillo (L) (De La Cruz, Inmaculada, D.Martinez, Caro, Jazmin, Paredes)SETLER: 21-25, 25-21, 25-18, 16-25, 15-13SÜRE: 142 dakikaA Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası
B Grubu 3'üncü maçında Dominik Cumhuriyeti
'ni 3-2 mağlup ederek 2'nci galibiyetini elde etti. Filenin Sultanları
, gruptaki 4'üncü maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan
ile karşılaşacak.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan, İtalya, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti - Son Dakika
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