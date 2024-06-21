A Milli Takım Avrupa Futbol Şampiyonası'nda galibiyetle başladı

Spor

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına galibiyetle başladı. 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak Türkiye – Portekiz maçı için Çilimli Belediyesi Millet Bahçesi'ne dev ekran kuracak.

F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Montella yönetiminde iyi başlangıç yapan Ay-Yıldızlılar, Portekiz karşılaşmasına odaklandı. 22 Haziran Cumartesi günü 19.00'da başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen verilecek. Çilimli Belediyesi de önemli maçta tek yürek olması için Millet Bahçesi'ne dev ekran kuracak.

Vatandaşların sandalyelerini alarak millet bahçesine gelmeleri daveti yapıldı. Türkiye, Portekiz'i yenmesi durumunda önemli başarıya imza atacak. - DÜZCE