A Milli Takım Avustralya ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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A Milli Takım Avustralya ile Karşılaşıyor

14.06.2026 05:58
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye, Avustralya ile maç yapacak. Hakemler açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, Oneill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Avustralya ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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