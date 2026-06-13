A Milli Takım Avustralya Maçına Hazır - Son Dakika
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A Milli Takım Avustralya Maçına Hazır

A Milli Takım Avustralya Maçına Hazır
13.06.2026 02:45
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A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın karşılaşacağı Avustralya müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamladı.

Killarney Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Avustralya maçının taktiği üzerinde duruldu. Sakatlığı düzelen Kenan Yıldız da takımla çalıştı.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti. - VANCOUVER

Kaynak: İHA

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