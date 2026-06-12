A Milli Takım, Avustralya Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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A Milli Takım, Avustralya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Takım, Avustralya Maçına Hazırlanıyor
12.06.2026 01:48
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A Milli Takım, Avustralya ile oynayacağı maç öncesi Arizona'da son antrenmanını yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentinde 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabaka öncesinde Arizona'daki kamp merkezindeki son çalışmasını yaptı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, fitness salonunda ısınma ve bireysel program dahilinde çalıştı. Milliler daha sonra sahada sürat ve taktik çalışmaları yaptı. Kenan Yıldız bireysel idmanlara devam ederken; son bölümde de çift kale maç oynandı. Ay-yıldızlıların akşamki çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Ay-yıldızlılar, yarın yerel saatle 10.00'da Arizona'dan Vancouver'a yolculuk edecek.

A Milli Takım, Vancouver'daki Killarney Park'ta yerel saatle 18.30'da yapacağı antrenmanla Avustralya maçının hazırlıklarına devam edecek. - ARIZONA

Kaynak: İHA

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seçkin Alantepe Seçkin Alantepe:
    güzel hazırlık yapıyorlar menetella biliyor işini avustralya ile iyi oynamak lazım diyorum ama biraz tedbir tarafı ihmal ediliyo gibi geldi bana 0 0 Yanıtla
  • Elif Karaçay Elif Karaçay:
    arizona dan vancouver a gidecekler valla masraflar bir başka olmuş bi düşün uçak yol harcama ne kadar para gidiyo bunlara kenan yıldız da bireysel çalışıyo hadi bakalım 0 0 Yanıtla
  • Deniz Çelebi Deniz Çelebi:
    ya bu antrenmanların ardında ne var yahu ?? hep böyle hazırlık maçları oluyo da sonra sahada hiçbir şey olmuyo ?? montella ne yapıyo bilmiyorum da bi tuhaf geliyo bana bu süreç 0 0 Yanıtla
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