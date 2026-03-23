A Milli Takım'da sakatlık: Kadroda olmayacağını açıkladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım kadrosuna davet edilen Aral Şimşir, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sakatlığı nedeniyle milli takıma katılamayacağını açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından açıklanan kadroya davet edilen Danimarka ekibi Midtjylland'ın formasını giyen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.

"EN KISA SÜREDE DÖNECEĞİM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, "Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım. Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek. En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bu sezon Danimarka ekibinde 45 maçta 11 gol ve 18 asistlik performans sergileyen milli oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 19:43:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.