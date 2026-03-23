A Milli Takım'da sakatlık: Kadroda olmayacağını açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından açıklanan kadroya davet edilen Danimarka ekibi Midtjylland'ın formasını giyen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.

"EN KISA SÜREDE DÖNECEĞİM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, "Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım. Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek. En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bu sezon Danimarka ekibinde 45 maçta 11 gol ve 18 asistlik performans sergileyen milli oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.