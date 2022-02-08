A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesinde aday kadro konusunda kararını verdi. Alman teknik adam, Yunus Akgün ve Enes Ünal'ı kadroya alıyor.

SÜREKLİ TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesinde aday kadro konusunda kararını verdi. Ajansspor'un haberine göre; Alman teknik adam, Yunus Akgün ve Enes Ünal'ı kadroya çağırma kararı aldı.

İLK HEYECANI

Yunus ilk kez A Milli formayı giyecek. Son 2 aday kadroda yer almayan Enes ise tekrardan şans bulacak. Galatasaray'ın sezon öncesinde Mavi Şimşekler'e kiralık olarak gönderdiği 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 21 lig maçında 7 gol 6 asist, tüm kulvarlarda ise 24 maçta 8 gol 12 asistle yıldızlaştı.

ENES İSPANYA'DA COŞTU

Getafe'nin 2020'de 9 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Villarreal'den kadrosuna kattığı Enes Ünal bu sezonki performansıyla adeta La Liga salladı. İspanyol takımında 22 maçta forma giyen 24 yaşındaki forvet 9 kez fileleri havalandırdı.

SÜRPRİZLER YOLDA

Deneyimli teknik direktör Kuntz, sürpriz tercihlere imza atacak.Özellikle gençler üzerine yaptığı çalışmalar futbolcuların da iştahını kabarttı. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Emirhan da, Kuntz'un dikkatinde.