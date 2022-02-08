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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi! - Son Dakika

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi!

08.02.2022 11:14
A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi!

A Milli Takım'ın Portekiz'le oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri Play-Off maçı öncesi kadro büyük ölçüde şekillendi. Stefan Kuntz, Yunus Akgün ve Enes Ünal'ı kadroya dahil etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesinde aday kadro konusunda kararını verdi. Alman teknik adam, Yunus Akgün ve Enes Ünal'ı kadroya alıyor.

SÜREKLİ TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesinde aday kadro konusunda kararını verdi. Ajansspor'un haberine göre; Alman teknik adam, Yunus Akgün ve Enes Ünal'ı kadroya çağırma kararı aldı.

A Milli Takım'da büyük sürprizler olacak! Stefan Kuntz'tan iki isme davet

İLK HEYECANI

Yunus ilk kez A Milli formayı giyecek. Son 2 aday kadroda yer almayan Enes ise tekrardan şans bulacak. Galatasaray'ın sezon öncesinde Mavi Şimşekler'e kiralık olarak gönderdiği 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 21 lig maçında 7 gol 6 asist, tüm kulvarlarda ise 24 maçta 8 gol 12 asistle yıldızlaştı.

A Milli Takım'da büyük sürprizler olacak! Stefan Kuntz'tan iki isme davet

ENES İSPANYA'DA COŞTU

Getafe'nin 2020'de 9 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Villarreal'den kadrosuna kattığı Enes Ünal bu sezonki performansıyla adeta La Liga salladı. İspanyol takımında 22 maçta forma giyen 24 yaşındaki forvet 9 kez fileleri havalandırdı.

A Milli Takım'da büyük sürprizler olacak! Stefan Kuntz'tan iki isme davet

SÜRPRİZLER YOLDA

Deneyimli teknik direktör Kuntz, sürpriz tercihlere imza atacak.Özellikle gençler üzerine yaptığı çalışmalar futbolcuların da iştahını kabarttı. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Emirhan da, Kuntz'un dikkatinde.

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Son Dakika Spor A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi! - Son Dakika Spor


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