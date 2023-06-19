Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçiminin ardından teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrılabilir. Alman hocadan boşalacak koltuğa ise sürpriz bir aday var.
Ajansspor'da yer alan habere göre, A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük için en büyük aday Samet Aybaba. Deneyimli hoca daha önce yaptığı açıklamada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Türk futbolu üzerine fikir alışverişi yaptığını belirtmişti.
Kayserispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adana Demirspor gibi takımları çalıştıran Samet Aybaba, bordo-mavililer ile Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Aybaba, Adana Demirspor'u ise Süper Lig'e çıkardı.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yerine Samet Aybaba konuşuluyor - Son Dakika