A Milli Takım'da yaprak dökümü! Kuntz görevden alınınca Kenan Koçak sözleşmesini feshetti

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A Milli Takım 'da yaprak dökümü sürüyor. Stefan Kuntz 'un ardından Alman hocanın yardımcılığını yapan Kenan Koçak da takımdan ayrılma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Konan Koçak ile görüşmüş ve Vincenzo Montella'nın yardımcısı olmasını istemişti. Bu nedenle Kuntz'un ardından Koçak'ın sözleşmesi feshedilmemişti.