A Milli Takım'da yaprak dökümü! Kuntz görevden alınınca Kenan Koçak sözleşmesini feshetti - Son Dakika

A Milli Takım'da yaprak dökümü! Kuntz görevden alınınca Kenan Koçak sözleşmesini feshetti

Son Güncelleme: 21.09.2023 15:44

A Milli Takım'da Stefan Kuntz döneminin sona ermesinin ardından yardımcı antrenör Kenan Koçak da ayrılık kararı aldı. Vincenzo Montella'nın ekibinde olmak istemeyen Koçak, A Milli Takım ile olan sözleşmesini feshetti.

A Milli Takım'da yaprak dökümü sürüyor. Stefan Kuntz'un ardından Alman hocanın yardımcılığını yapan Kenan Koçak da takımdan ayrılma kararı aldı.

KENAN KOÇAK TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Kenan Koçak, TFF'nin yardımcı antrenörlük görevini kabul etmedi. Montella'nın ekibinde yer almak istemeyen Koçak, sözleşmesini feshetti.

A Milli Takım'da yaprak dökümü! Kuntz görevden alınınca sözleşmesini feshetti
Kenan Koçak'ın paylaşımı

NE OLMUŞTU?

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Konan Koçak ile görüşmüş ve Vincenzo Montella'nın yardımcısı olmasını istemişti. Bu nedenle Kuntz'un ardından Koçak'ın sözleşmesi feshedilmemişti.

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Son Dakika Spor A Milli Takım'da yaprak dökümü! Kuntz görevden alınınca Kenan Koçak sözleşmesini feshetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım'da yaprak dökümü! Kuntz görevden alınınca Kenan Koçak sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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