A Milli Takım'da yeni dönem! Mehmet Topal, Montella'nın yardımcısı oluyor

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın adı sır gibi saklanan yardımcılarından birinin Mehmet Topal olacağı iddia edildi.
Haber Global'de yer alan habere göre; TFF, Montella'nın yardımcılığı için kamuoyunda herkesin üzerinde anlaşacağı birini düşünüyor. Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden birinin eski futbolcu Mehmet Topal olduğu belirtildi.
Mehmet Topal kariyeri boyunca Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giydi. Topal, 2022-2023 sezonunda futbolu resmen bıraktı.
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