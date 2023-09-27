A Milli Takım'da yeni dönem! Mehmet Topal, Montella'nın yardımcısı oluyor - Son Dakika

A Milli Takım'da yeni dönem! Mehmet Topal, Montella'nın yardımcısı oluyor

Son Güncelleme: 27.09.2023 16:17

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcılığı için eski futbolcu Mehmet Topal'ın adı geçiyor.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın adı sır gibi saklanan yardımcılarından birinin Mehmet Topal olacağı iddia edildi.

MASADAKİ İSİM MEHMET TOPAL

Haber Global'de yer alan habere göre; TFF, Montella'nın yardımcılığı için kamuoyunda herkesin üzerinde anlaşacağı birini düşünüyor. Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden birinin eski futbolcu Mehmet Topal olduğu belirtildi.

A Milli Takım'da yeni dönem! Montella'nın yardımcısı Mehmet Topal oluyor

GEÇEN SEZON FUTBOLU BIRAKTI

Mehmet Topal kariyeri boyunca Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giydi. Topal, 2022-2023 sezonunda futbolu resmen bıraktı.

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Son Dakika Spor A Milli Takım'da yeni dönem! Mehmet Topal, Montella'nın yardımcısı oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım'da yeni dönem! Mehmet Topal, Montella'nın yardımcısı oluyor - Son Dakika
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