A Milli Takım\'dan 4-0\'lık Galibiyet

01.06.2026 22:40
A Milli Takım, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Goller Orkun, Can, Deniz ve Barış'tan.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sol taraftan gelişen ay-yıldızlıların atağında Can Uzun'un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafından Deniz Gül, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 3-0

64. dakikada sol taraftan Arda Güler'in yaptığı ortada arka direkte Merih Demiral'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada Arda Güler ile verkaçı sonrası ceza sahası sağ tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin yerden içeri çevirdiği topa altıpasın gerisinden Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Jose Luis Munuera, Diego Barbero, Alfredo Rodriguez Moreno

Türkiye: Altay Bayındır (Muhammed Şengezer dk. 63), Mert Müldür (Hakan Çalhanoğlu dk. 88), Ozan Kabak (Samet Akaydin dk. 46), Çağlar Söyüncü (Merih Demiral dk. 63), Eren Elmalı (Zeki Çelik dk. 27), Salih Özcan (Demir Ege Tıknaz dk. 63), Orkun Kökçü (Kaan Ayhan dk. 46), Yunus Akgün (İrfan Can Kahveci dk. 46), Can Uzun (Aral Şimşir dk. 63), Oğuz Aydın (Arda Güler dk. 63), Deniz Gül (Barış Alper Yılmaz dk. 63)

Yedekler: Mert Günok, Yusuf Sarı, İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Kuzey Makedonya: Dimitrievski (Taleski dk. 66), Zajkov (Serafimov dk. 46), Velkoski (Churlinov dk. 46), Fetai (Manev dk. 46), Despotovski (Musliu dk. 46), Elezi (Dodev dk. 66), Atanasov (Emini dk. 46), Alioski (Nikolov dk. 66), Eljif Elmas (Rastoder dk. 74), Miovski (Ristovski dk. 46), Omeragikj (Alomerovi dk. 66)

Yedekler: Shishkovski, Herera, Jankulov, Angjeleski

Teknik Direktör: Goce Sedloski

Goller: Orkun Kökçü (dk. 2), Can Uzun (dk. 16), Deniz Gül (dk. 53), Barış Alper Yılmaz (dk. 70) (Türkiye)

Sarı kart: Fetai (Kuzey Makedonya) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

23:49
23:27
23:19
21:17
20:59
20:53
