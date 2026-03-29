A Milli Takım, Dünya Kupası'na bir adım daha yakın!

29.03.2026 11:15
A Milli Futbol Takımı, Kosova ile finalde galip gelirse 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı yenerek finalde Kosova'nın rakibi olan A Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salı günü oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacak.

Güney Kore ve Japonya'nın 2002 yılında ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, turnuvada başarılı performans ortaya koydu.

Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in olduğu grubu 2. sırada bitiren milliler, son 16 turunda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i eleyerek yarı final bileti aldı. Yarı finalde Brezilya'ya 1-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, 3.'lük mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenerek organizasyonu 3. sırada tamamladı.

Kosova karşısına Salı günü çıkacak A Milli Futbol Takımı, 2002 yılında 3. olduğu Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra yeniden katılmak için sahada yer alacak.

Play-off final yolu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı; İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Grup maçlarına deplasmandaki 3-2'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlılar, iç sahada İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.

İspanya yenilgisinin ardından Bulgaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı, deplasmandan 6-1'lik galibiyetle ayrılarak averajını da düzeltti. Bu maçın ardından iç sahada önce Gürcistan'ı 4-1 ardından da Bulgaristan'ı 2-0 yenen Vincenzo Montella'nın öğrencileri grubu 2. tamamlamayı garantiledi.

Grubun son maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelen milliler, 90 dakikadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak grubu 13 puanla bitirdi.

Romanya ile yarı finalde karşı karşıya gelen milliler, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle rakibini 1-0 yenerek Slovakya'yı eleyen Kosova'nın rakibi oldu.

2002'de Montella, İtalya'nın kadrosundaydı

A Milli Futbol Takımı'nın son katıldığı 2002 Dünya Kupası'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya Milli Takımı forması giyiyordu.

Roma'da oynadığı dönemde milli takım kadrosunda da yer alan Montella, 2002 Dünya Kupası'nda 1 maçta forma giydi.

Ekvador, Hırvatistan ve Meksika'nın yer aldığı gruptan çıkmayı başaran İtalya, son 16 turunda ev sahibi Güney Kore'ye altın golle mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

5 oyuncu 2002'den sonra doğdu

A Milli Futbol Takımı'nın play-off maçları için aday kadroya çağırdığı oyunculardan 5'i, 2002 Dünya Kupası oynandığında henüz doğmamıştı.

Aday kadroya çağırılan 2003 doğumlu Ahmetcan Kaplan, 2004 doğumlu Deniz Güler, 2005 doğumlu Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ümil Milli Takım kadrosuna geçiş yapan Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda boy gösterdiği 2002 yılını görmeyen isimler oldu.

Dünya Kupası'na 3 kez katılma hakkı kazandı

A Milli Futbol Takımı, tarihinde 3 kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Dünya Kupası vizesini ilk kez 1950'de alan A Milli Futbol Takımı, o dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvadan çekildi.

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı ilk Dünya Kupası organizasyonu 1954'te oldu. Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi. Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi.

Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi başarı elde etti.

Kosova'da tanıdık isimler

A Milli Futbol Takımı'nın play-off finalindeki rakibi Kosova'nın kadrosunda tanıdık isimler bulunuyor.

Takımın en golcü ismi kariyerinde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını giyen 31 yaşındaki Vedat Muriç.

Muriç, milli takım formasıyla çıktığı 67 maçta 32 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaşlı Milot Rashica ise 12 golle ikinci sırada yer alıyor.

Kosova'dan kadrosunda Alanyaspor forması giyen Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti de yer alıyor.

Kaynak: AA

