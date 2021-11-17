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A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak - Son Dakika

A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak

17.11.2021 01:00
A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın henüz 3. dakikasında Beciraj'ın golüyle öne geçen Karadağ karşısında ay-yıldızlılar, 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 60. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle galibiyete uzandı.

Grubunu 21 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etti.

G Grubu'nu Hollanda 23 puanla lider tamamlarken, Norveç 18 puanla üçüncü, Karadağ 12 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Play-off kura çekimi 26 Kasım'da

Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Seri başı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

Milli takımın muhtemel rakipleri, seri başı takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu. Kura çekiminde Türkiye ile birlikte yer alacak takımlar ise Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya'dan oluştu.

Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3 takım daha Katar biletini alacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak. Play-off yarı final maçları, seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

Kerem Aktürkoğlu'ndan son 4 maçta 3 gol

A Milli Takım'ı Karadağ karşısında 1-1'lik eşitliğe taşıyan golü atan Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlı forma ile skor üretmeye devam etti.

Kerem, milli formayla çıktığı son 4 maçta 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayı Karadağ karşılaşmasıyla toplam 8. kez giydi.

Orkun Kökçü milli takımdaki ilk golünü attı

Ay-yıldızlı ekibe Karadağ deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Orkun Kökçü, A Milli Takım'da ilk kez bu sevinci yaşadı.

Oyuna ikinci yarının başında Berat Özdemir'in yerine dahil olan Orkun, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Orkun, Karadağ maçıyla 13. kez A Milli Takım forması giydi.

A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak
A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak
A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak
A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak
A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak

Dünya Kupası, Play Off, Karadağ, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak - Son Dakika Spor


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