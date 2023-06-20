EURO 2024 Elemeler D Grubu 4. maçında A Milli Takım, Galler'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Stefan Kuntz, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili soruya cevap verirken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Alman hocanın geleceği ile ilgili konuştu.
Stefan Kuntz takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili soruya, "Biz çok iyi bir yoldayız. Onun için neden? O yüzden soruyu da anlamadım. Geçen sene benzer bir maçta Uluslar Ligi'nde 4 maç kazandık. Bu dönemde yine benim gitmem gerektiyle ilgili haberler çıktı. Ama ben maçtan önce de söyledim, ben burada olmaktan mutluyum, ben buradaki gelişimi görüyorum. Buradaki insanlara biraz olsun daha iyi bir milli takım sunduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Stefan Kuntz'un geleceği ile ilgili olarak, "Perşembe günü genel kurulumuz var, bayramı geçelim ondan sonra kararı alacağız. Şu anda galibiyetin tadını yaşayalım. Hocamıza çok teşekkür ediyorum." dedi.
Son Dakika › Spor › Ayrılık sorusu hem Kuntz'a hem Büyükekşi'ye geldi! Birbirinden bağımsız yanıt verdiler - Son Dakika