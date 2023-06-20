Ayrılık sorusu hem Kuntz'a hem Büyükekşi'ye geldi! Birbirinden bağımsız yanıt verdiler - Son Dakika
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Ayrılık sorusu hem Kuntz'a hem Büyükekşi'ye geldi! Birbirinden bağımsız yanıt verdiler

20.06.2023 09:35

EURO 2024 Elemeler D Grubu 4. maçında A Milli Takım, Galler'i 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Stefan Kuntz'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili soruya cevap verirken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Alman hocanın geleceği ile ilgili konuştu. Büyükekşi, kararı genel kurul sonrasına bırakacaklarını belirtirken, Kuntz ise takımın iyi bir yolda olduğunu ve burada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

EURO 2024 Elemeler D Grubu 4. maçında A Milli Takım, Galler'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Stefan Kuntz, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili soruya cevap verirken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Alman hocanın geleceği ile ilgili konuştu.

"BİZ ÇOK İYİ BİR YOLDAYIZ"

Stefan Kuntz takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili soruya, "Biz çok iyi bir yoldayız. Onun için neden? O yüzden soruyu da anlamadım. Geçen sene benzer bir maçta Uluslar Ligi'nde 4 maç kazandık. Bu dönemde yine benim gitmem gerektiyle ilgili haberler çıktı. Ama ben maçtan önce de söyledim, ben burada olmaktan mutluyum, ben buradaki gelişimi görüyorum. Buradaki insanlara biraz olsun daha iyi bir milli takım sunduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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"BAYRAMI GEÇELİM ONDAN SONRA KARAR ALACAĞIZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Stefan Kuntz'un geleceği ile ilgili olarak, "Perşembe günü genel kurulumuz var, bayramı geçelim ondan sonra kararı alacağız. Şu anda galibiyetin tadını yaşayalım. Hocamıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

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A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayrılık sorusu hem Kuntz'a hem Büyükekşi'ye geldi! Birbirinden bağımsız yanıt verdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayrılık sorusu hem Kuntz'a hem Büyükekşi'ye geldi! Birbirinden bağımsız yanıt verdiler - Son Dakika
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