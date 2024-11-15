A Milli Takım, Galler ile Uluslar B Ligi Maçında Karşılaşacak

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında yarın Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galler ile karşılaşacak. Milliler grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 10 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Galler ise 2'şer galibiyet ve beraberlik sonucunda topladığı 8 puanla 2. sırada yer alıyor.

Milliler, A Ligi'ni garantilemek için sahada

A Milli Futbol Takımı, Galler'i mağlup etmesi durumunda son maçlar öncesinde Uluslar A Ligi'ne yükselecek. B Ligi'nde 3. kez mücadele eden ay-yıldızlılar gruptan çıkarsa ilk kez A Ligi'nde yer alacak. Milliler B Ligi 4. Grup son karşılaşmasında Karadağ'a konuk olacak.

11. randevu

Türkiye ile Galler bugüne kadar hepsi resmi maç olmak üzere 10 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 kez sahadan galip ayrılırken, 4 defa da Galler kazandı. 3 mücadele ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 10 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

İki ülke son olarak Uluslar Ligi'nin ilk haftasında Cardiff'te karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Millilerin 636. müsabakası

Milliler, İzlanda karşılaşmasıyla tarihindeki 636. karşılaşmasını oynayacak. Milliler, geride kalan 350'si resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 635 müsabakada 1'i hükmen 248 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 238 mağlubiyet ve 149 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 869 gol kaydederken, kalesinde ise 908 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 18. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 12'si resmi, 5'i özel olmak üzere 17 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Kayseri'de 4. milli maç heyecanı

A Milli Futbol Takımı, Galler maçıyla Kayseri'de 4. maçını oynayacak. Milliler, 2009 yılında hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda şimdiye kadar oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar burada son olarak 6 Eylül 2013 tarihinde Andorra ile mücadele etti ve rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.

Kayseri'de oynanan milli maçlar şöyle:

2 Haziran 2009

Türkiye: 2 - Azerbaycan: 0 (Özel maç)

5 Eylül 2009

Türkiye: 4 - Estonya: 2 (Resmi maç)

6 Eylül 2013

Türkiye: 5 - Andorra: 0 (Resmi maç)

Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül kadrodan çıkarıldı

Portekiz'in Porto takımında oynayan Deniz Gül ile Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Millilerde aday kadroya çağrılan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül sakatlıklarından dolayı çıkarılırken, Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım alındı.

Kenan Yıldız cezalı

A Millilerde, Galler maçında bir futbolcu cezasından dolayı oynamayacak. İzlanda karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kenan Yıldız, Galler karşısında olmayacak. Millilerde ayrıca sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmed Kutucu'nun da kadroda olması beklenmiyor.

Juan Martinez Munuera düdük çalacak

Türkiye - Galler arasında oynanacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alejandro Muiz Ruiz olacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Eren Dinkci (Freiburg) - İSTANBUL