Fenerbahçeli İsmail Yüksek milli davet sonrası yaşadıklarını anlattı: Yemek yerken titriyordum - Son Dakika
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Fenerbahçeli İsmail Yüksek milli davet sonrası yaşadıklarını anlattı: Yemek yerken titriyordum

19.09.2022 18:39

Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, A Milli Takım'a çağrıldığının haberini aldığında çok mutlu olduğunu belirterek, "Kulüpteydim, telefon geldi. İnanılmaz derecede mutlu oldum. Beklemediğim bir haberdi. Heyecanlandım, yemek yerken titriyordum" ifadelerini kullandı.

Salih Özcan'ın sakatlığı sonrası A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan İsmail Yüksek, Ay-Yıldızlı formayı giyeceği için çok gururlu olduğunu belirtti.

"BEKLEMEDİĞİM BİR HABERDİ"

Milli takıma çağrıldığının haberini aldığında çok mutlu olduğunu belirten İsmail Yüksek, "Kulüpteydim telefon geldi. İnanılmaz derecede mutlu oldum. Beklemediğim bir haberdi. Heyecanlandım, yemek yerken titriyordum, çok heyecanlıydım. Rakipler hakkında konuşmak yanlış olur. Biz şu an hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Şu ana kadar ağabeylerimiz, arkadaşlarımız çok iyi getirmiş. Lideriz, puan kaybı yaşamadık. Bizim asıl hedefimiz lider bitirmek ve gol yememek. B Ligi'ne ve ardından A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Onun çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

İsmail Yüksek'in açıklamaları şöyle:

"GERÇEKTEN ÇOK GURURLUYUM"

"Gerçekten çok heyecanlıyım. Herkesin hayali olan A Milli Takım formasına aday gösterilmek çok büyük bir gurur. İnşallah bana gösterilen güveni en iyi şekilde sahada performansımla gösteririm. Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor. Hüznü de mutluluğu da bir arada yaşıyorum. En büyük mutluluk ise burada olmak. Gerçekten çok gururluyum. Her zaman çalışan ve hayal eden bir futbolcuyum. O hayalin peşinde koşan bir futbolcuyum, şu an o hayali yaşıyorum. Gerçekten çok gururluyum.

"EN İYİ PERFORMANSIMI SAHADA VERMEK İSTİYORUM"

Futbol aslında mücadele ve güce dayalı oldu. Hücumsal bir oyuncuydum, bu sene 6 numara oynuyorum ilk kez. Alışmaya çalışıyorum. İzlediğim çok oyuncu var. Casemiro, Modric... Boş kalınca sürekli izliyorum. Bu mevkiye alışmak istiyorum. En iyi performansımı sahada vermek istiyorum.

"HAYALLERİMİN OLDUĞU YERDEYİM"

Teknik ekiple tanıştım. Güzel karşılama için teşekkür ederim. Benden istediklerini biliyorum, oyunumla istediklerine en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum. Hayallerimin olduğu yerdeyim şu an. En büyük hayalim burasıydı. Bundan sonraki hayalim burada kalıcı olmak."

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli İsmail Yüksek milli davet sonrası yaşadıklarını anlattı: Yemek yerken titriyordum - Son Dakika


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