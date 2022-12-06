Ay-Yıldızlıların EURO 2024 elemeleri mart ayı programı belli oldu - Son Dakika
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Ay-Yıldızlıların EURO 2024 elemeleri mart ayı programı belli oldu

06.12.2022 19:37

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde gelecek yıl mart ayında oynayacağı maçların programı belli oldu. Ay-Yıldızlılar ilk maçta Ermenistan, ikinci maçta Hırvatistan'la karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda gelecek yıl mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri belli oldu.

İLK MAÇ ERMENİSTAN'LA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı ekip EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile başkent Erivan'da karşılaşacak. Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.

HIRVATİSTAN'LA BURSA'DA

Milliler, D Grubu'ndaki ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama saati ise 21.45 olarak belirlendi.

DEVLERDEN UZAĞIZ

A Milli Takımımız, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile kozlarını paylaşacak. Bu kurada Portekiz, İtalya, Hollanda, İtalya, İspanya, İngiltere gibi takımlardan kurtulmuştuk.

14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Turnuvaya Almanya ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA
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A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan, Ermenistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ay-Yıldızlıların EURO 2024 elemeleri mart ayı programı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ay-Yıldızlıların EURO 2024 elemeleri mart ayı programı belli oldu - Son Dakika
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