Lüksemburg maçında puanı kurtaran İsmail Yüksek konuştu: Gol atacağımı anladım - Son Dakika
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Lüksemburg maçında puanı kurtaran İsmail Yüksek konuştu: Gol atacağımı anladım

23.09.2022 00:26
Lüksemburg maçında puanı kurtaran İsmail Yüksek konuştu: Gol atacağımı anladım

Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'na beraberliği getiren muhteşem golü atan İsmail Yüksek, "Pozisyonda golü hissettim. Zeki Ağabey'in pas vereceğini anladım. Aklıma şut atmak geldi. Gol atacağımı anladım" şeklinde konuştu.

Lüksemburg'a karşı 87. dakikada beraberlik golünü atan İsmail Yüksek, ilk milli maçında fileleri bulmayı başardı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan genç futbolcu, gol atacağını hissettiğini söyledi.

"ÜLKEMİZİ MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

İsmail Yüksek yaptığı açıklamada, "Sert bir mücadele geçti. İki takım da istedi bu maçı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Olmadı. Çok kaçırdık. Rakibimizi de tebrik etmek lazım, iyi mücadele ettiler. İyi hazırlanmıştık, olmadı. Faroe maçı var önümüzde, o maçı kazanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz." dedi.

"AKLIMA ŞUT ATMAK GELDİ"

Attığı golü değerlendiren Yüksek, "Benim için özel bir gün, bugün. İlk milli maçımda ilk golümü attım. Pozisyonda golü hissettim. Zeki Ağabey'in pas vereceğini anladım. Aklıma şut atmak geldi. Gol atacağımı anladım. Golden sonra daha da pozisyonlara girdik ama olmadı." açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Spor Lüksemburg maçında puanı kurtaran İsmail Yüksek konuştu: Gol atacağımı anladım - Son Dakika


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