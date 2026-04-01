A Milli Takımın Zaferi Coşkuyla Kutlandı

Trabzon, Rize, Ordu, Artvin ve Bayburt'ta vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yendiği karşılaşmayı dev ekranlardan izledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'na kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Karşılaşmayı Türkiye'nin 1-0 kazanmasının ardından vatandaşlar, kolbastı ve horon oynayarak sevinç gösterisi yaptı.

Rize

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde karşılaşma için dev ekran kuruldu.

Türk bayrağı taşıyan öğrenciler ve vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla maçın heyecanını yaşadı.

Mücadelenin sona ermesinin ardından sevinç gösterisinde bulunuldu.

Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer de maçı burada izledi.

Ordu

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşma için dev ekran kuruldu.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Artvin

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünün organize ettiği etkinlik kapsamında Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kosova-Türkiye maçı dev ekrandan izlendi.

Türk bayrakları eşliğinde maçı takip eden öğrenciler, karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadı.

Rektör İbrahim Aydın da milli maçı öğrencilerle izleyerek heyecana ortak oldu.

Bayburt

Bayburt'ta da vatandaşlar, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesinden dolayı büyük sevinç yaşadı.

Bazı vatandaşlar, Türk bayrağı açarak araçlarıyla şehirde konvoy oluşturdu.