A Milli Takım İzlanda\'da Galibiyet Peşinde

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İzlanda'ya konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, sahadan galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası biletini almak istediklerini söyledi.

Ataman ile milli basketbolcular Kenan Sipahi ve Furkan Korkmaz, ay-yıldızlı ekibin Laugardalshöll Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İzlanda'nın lojistik açıdan zor bir deplasman olduğunu belirten deneyimli başantrenör, "Buraya gelen kadar belki de Avrupa'daki en uzun yolculuklardan birini yapıyorsunuz. Üç saatlik fark da vücut dengesini biraz etkiliyor. Tabii ki kadro olarak İzlanda'dan daha üstün olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle akıllı oynayıp kadro kapasitemizi sahaya yansıtmamız lazım. Ancak İzlanda, özellikle sahasında çok tehlikeli bir takım. Hızlı oynuyorlar. Başta Fridriksson ve Hermannsson olmak üzere 5-6 oyuncuları var. Yaklaşık 5-6 senedir aynı kadroyla ve 5'le oynuyorlar. Çok tempolu bir basketbol ortaya koyuyorlar. Özellikle iki oyun kurucuları çok etkili. Kenardan gelen oyuncularımızın katkısını artırmamız gerekiyor. Maçı daha tempolu ve agresif hale getirerek avantaj elde etmeliyiz." diye konuştu.

"Galibiyetle ayrılıp Dünya Kupası biletini almak istiyoruz"

Ergin Ataman, İzlanda maçını kazanıp elemelerde 8'de 8 yaparak Dünya Kupası biletini almak istediklerini kaydetti.

Elemelerde aldıkları 7 galibiyetle grupta lider olduklarını hatırlatan Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için kritik bir maç. Şu anda 7 galibiyetle namağlup şekilde grubun lideriyiz. Yarın buradan çıkaracağımız bir galibiyet, yüzde 99 bizi Dünya Kupası'na taşır. Her türlü sonuçta yine çok büyük bir avantaja sahibiz ama yarın galibiyetle ayrılıp Dünya Kupası biletini almak istiyoruz. İzlanda'nın da üç galibiyeti var ve onlar da sıralamada ilk 3'e girebilmek için ciddi bir mücadele veriyor. İlk maçta biz Litvanya ile oynarken onlar da Sırbistan deplasmanındaydı. Farklı kaybettiler ama 3 periyot boyunca maçın içinde kaldılar. Hatta üçüncü periyotta bir ara farkı 7-8 sayıya kadar indirdiler. İzlanda, geri adım atmayan bir takım. Fark ne olursa olsun mücadeleyi bırakmıyor ve sürekli maça yeniden girmeye çalışıyor. Burada taraftar faktörü de önemli. Salon son derece küçük ancak çok agresif bir taraftarları var. Bunu geçmişte de yaşadık."

"Kadro kapasitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor"

İzlanda ile deplasmanda oynadıkları son maçı kaybettiklerini ve salonda önemli bir taraftar baskısı olduğunu aktaran deneyimli başantrenör, "O dönemde çok farklı bir kadroyla, tamamen B takımı diyebileceğimiz bir ekiple buraya gelmiştik. Bizim açımızdan hedefi olmayan bir maçtı çünkü Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemiştik. Ancak İzlanda, agresif taraftar desteğiyle üzerimizde ciddi bir baskı kurmuştu. Bu nedenle yarın da bu küçük salonda ağır bir atmosfer olacaktır. Bizim kontrolü kaybetmeden, kadro kapasitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Ercan Osmani'nin sağlık durumu

Litvanya maçında burnunun kırılması nedeniyle oyuna devam edemeyen ve aday kadrodan çıkarılan Ercan Osmani'nin son durumuyla ilgili Ergin Ataman, şunları söyledi:

"Tabii, büyük bir şanssızlık. Litvanya maçının 5. dakikasında Ercan'ın burnu kırıldı. İlk başta ümitliydik, acaba sadece bir darbe mi diye düşündük ancak yapılan röntgende burnunun kırık olduğu tespit edildi. Sanıyorum yarın sabah ameliyata girecek. Ercan Osmani bizim için önemli bir oyuncu. Hele ki Alperen'in olmadığı bir durumda onun önemi daha da artıyor. Ancak özellikle İstanbul'daki Litvanya maçında Yiğitcan Saybir ve Erkan Yılmaz o bölgeyi gayet iyi doldurdular. Gerektiğinde Cedi Osman'ı da oraya çekebiliriz. Tabii bu tip sakatlıklar maalesef zaman zaman olabiliyor. Ercan'a buradan 'Geçmiş olsun.' diyorum. İnşallah burun kırığının ardından 10-15 günlük bir süreçte takımına geri döner ve sezona başlar. Ondan sonra da yine tabii ki bizimle birlikte olacaktır."

"Burayı, kulüp takımı haline getirdik"

Oyuncuların milli takıma olağanüstü bir istek ve heyecanla geldiğini dile getiren Ataman, "Kulüp takımı" haline geldiklerini vurguladı.

Ay-yıldızlı ekipteki atmosferi değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Herkes büyük bir istekle mücadele ediyor. Burayı, ay-yıldızlı formayı taşıdığımız bir kulüp takımı haline getirdik. Bu, tabii ki çok önemli. Oyuncuların kapasitesi maçların kazanılmasında ciddi rol oynuyor ama takım olabilmek, birlikte mücadele edebilmek ve egoları bir tarafa bırakıp hücumda topu paylaşabilmek de çok önemli. O açıdan oyuncularımızın mantalitesi çok iyi. Taraftarımız da her maçta, özellikle İstanbul'da bizimle birlikte. Federasyonun, Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Cumhurbaşkanımızın çok büyük ilgi ve destekleri var. Bu da herkesi etkiliyor. Herkes bizi ilgiyle takip eden Türk milleti için en iyisini vermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kenan Sipahi: "İzlanda, bize ters gelebilecek bir takım"

Milli oyuncu Kenan Sipahi, İzlanda'nın şutörlerini iyi savunmaları ve hücumda düzenli oynamaları gerektiğini söyledi.

İkinci tura Litvanya galibiyetiyle başladıklarını hatırlatan 31 yaşındaki basketbolcu, "İzlanda'nın grubumuzda çok fazla iddiası kalmasa da burada bütün rakipleri zorluyorlar ve çok ters bir basketbol oynuyorlar. Sırbistan maçı da, aslında biraz daha düşük yüzdeyle attıkları için o şekilde sonuçlandı. İzlanda, bize ters gelebilecek bir takım. Çok daha kısa oyuncularla ve hızlı oynuyorlar. Maça iyi başlayıp, kazanarak Dünya Kupası yolunda büyük bir işi tamamlamak istiyoruz. İnşallah güzel bir oyun ve galibiyetle buradan ayrılırız." diye konuştu.

İzlanda'nın doğru bir basketbol oynadığının altını çizen Kenan, "İzlanda'nın kısaları çok agresif oynuyor. Öncelikle onların hızlı hücumlarını durdurmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de hücumda düzenli oynamalı ve rakibe kolay sayılar vermemeliyiz. Bence onların kısalarını iyi savunmamız gerekiyor. Ancak aynı zamanda bizim hücumdaki performansımızın da maçın gidişatına çok etki edeceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Furkan Korkmaz: "Bizim için güzel bir rövanş olacak"

Ay-yıldızlı basketbolcu Furkan Korkmaz, İzlanda'yı iyi tanıdıklarını ve sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını kaydetti.

İzlanda'nın sahasında iyi bir basketbol oynadığını aktaran 29 yaşındaki oyuncu, "Geçen sene burada oynadığımız maçı çok iyi hatırlıyoruz. Bizim için Dünya Kupası elemelerinden bağımsız olarak da güzel bir rövanş olacak. Özellikle kısaları çok yaratıcı ve skorer bir basketbol oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız. Rakibi iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Ancak günün sonunda bizim ne yapacağımız daha önemli çünkü biz böyle bir ekibiz. Umarım buradan galibiyetle ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Milli takımda son 3-4 yılda iyi bir kimya yakaladıklarını ve büyük başarılar hedeflediklerini vurgulayan Furkan, şunları kaydetti:

"Bu, hem sahadaki basketbolla hem de saha dışındaki arkadaşlıkla çok pekişen bir durum. Umuyorum bu jenerasyon uzun süre birlikte oynamaya devam eder. Gerçekten burada çok değerli bir grup var. Antrenöründen oyuncusuna, malzemecimizden idarecilerimize kadar federasyonda gerçekten çok büyük bir emek veriliyor. Biz de bunu geçen sene Avrupa ikinciliğiyle taçlandırdık. Tabii ki bundan sonraki hedefimiz şampiyonluk. Çünkü ekip olarak seviyemizin buna uygun olduğunu düşünüyorum. Umuyorum bunu da şampiyonlukla taçlandırırız."

A Milli Basketbol Takımı, antrenmandan önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Oyuncular, teknik ekip ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, mücadelenin oynanacağı salonda Türk bayrağıyla poz verdi.