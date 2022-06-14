A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti

Gösterdiği kırmızı kart sonu oldu! Futbolcular ve taraftarlar, hakemi döve döve öldürdü

A Milli Takım ile Litvanya, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Milliler 2-0 kazandı.

4'TE 4 YAPTIK

Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunun hakimi olan A Milli Takım'da perdeyi 37. dakikada Kaan Ayhan açtı. 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Karşılaşmada oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Cengiz Ünder ise 81. dakikada penaltı kaçırdı. Mücadeleyi 2-0 kazanan A Milli Takım, grubunda 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.

KALEMİZDE HİÇ GOL GÖRMEDİK

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve son mücadelesinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım yine kalesinde gol görmedi. Ay-yıldızlılar, Litvanya'yı da 2-0 yenerek 4 maçta 14 gole ulaştı ve kalesinde hiç gol görmedi.