A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti

14.06.2022 23:42

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 yendi. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede galibiyeti getiren golleri Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu attı. Grubunda oynadığı 4 maçı da kazanan A Milli Takım, 14 gol atarken, 12 puanla liderliğini sürdürdü.

A Milli Takım ile Litvanya, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Milliler 2-0 kazandı.

4'TE 4 YAPTIK

Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunun hakimi olan A Milli Takım'da perdeyi 37. dakikada Kaan Ayhan açtı. 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Karşılaşmada oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Cengiz Ünder ise 81. dakikada penaltı kaçırdı. Mücadeleyi 2-0 kazanan A Milli Takım, grubunda 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.

Bizim Çocuklar'ı durdurabilene aşk olsun! A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı rahat geçti

KALEMİZDE HİÇ GOL GÖRMEDİK

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve son mücadelesinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım yine kalesinde gol görmedi. Ay-yıldızlılar, Litvanya'yı da 2-0 yenerek 4 maçta 14 gole ulaştı ve kalesinde hiç gol görmedi.

Bizim Çocuklar'ı durdurabilene aşk olsun! A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı rahat geçti
YORUMLAR
500
İzmir Gürsel Aksel Stadı'na 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü İzmir Gürsel Aksel Stadı'na 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü Litvanya Milli Takımı, İzmir'e gecikmeli geliyor Litvanya Milli Takımı, İzmir'e gecikmeli geliyor

Milli Takım, Litvanya, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
23:42 A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti
23:22 Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek
23:19 Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı
23:07 Traktörüyle 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan adam feci şekilde hayatını kaybetti
23:06 Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu
22:42 Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün adını değiştiriyor
22:27 18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı
22:08 Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu! Mehmet Aurelio ismi sürpriz oldu
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 23:56:55. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement