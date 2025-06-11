A Milli Takım Meksika'ya Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım Meksika'ya Yenildi

11.06.2025 08:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım, Meksika ile oynadığı hazırlık maçında 1-0'lık skorla mağlup oldu.

KUZEY Hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın üç oyuncusu Merih Demiral, Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz, iyi mücadele ettiklerini ancak sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Kenan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan oyunculardan Merih Demiral, "İlk yarı özellikle çok iyi top oynadık, 3-4 olacak maçtı, çok gol kaçırdık. İlk yarının sonunda şanssız bir gol yedik, futbolda olur böyle şeyler ama iki maçtan çok iyi dersler çıkardık. Herkes oynadı, genç arkadaşlarımız süre aldı. Milli armaya yakışır bir performans sergiledik, herkes mutlu, önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

Merih, iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikler hakkında, "Meksikalılar biraz gergindi, bizi biraz gerdiler. Milli formayla sahaya çıktığımızda hazırlık maçı, resmi maç fark etmiyor. O yüzden her zaman en iyi mücadelemizi vermeye çalışıyoruz. Biraz gergindi maç, onlar gergindi, biz de onlara biraz karşılık verdik ama güzeldi. Bizim için iyi bir tecrübe oldu." açıklamasında bulundu.

Deneyimli oyuncu, yoğun bir sezondan sonra kampa geldiklerinin hatırlatılması üzerine, "Mental açıdan biraz zordu ama milli takıma geldiğinde herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. o yüzden çok şanslıyız, birlikte olduğumuz için de çok mutluyduk. Antrenmanlar olsun, maçlar olsun tecrübe edindik. İlk defa Meksika'ya karşı oynadık, ilk defa Amerika'ya geldik. O yüzden çok güzel bir tecrübe oldu, inşallah yeni sezona da güzel bir başlangıç yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Merih Demiral, bilim adamı Aziz Sancar ile ABD'de bir araya gelmeleri hakkında ise şöyle konuştu:

"Aziz Hoca gerçekten çok değerli bir insan, onu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor, o kadar değerli bir bilim insanı bizim için. Görüştük, konuştuk, vakit geçirdik, bizim için çok değerliydi, bugün maçtan önce de geldi bize başarılar diledi. Böyle insanları görmek bizim için çok önemli. Bize ilham kaynağı olan insanlar, onu tanıdığımız için çok mutluyuz, çok değerli bir insan."

Merih, "Aziz Sancar Vakfı'na katkıda bulunacağınız doğru mu?" sorusunu, "Başkanımız da takımdaki futbolcular olarak da gerekli katkımızı yapacağız Aziz Sancar Vakfı'na. Aziz Hoca çok değerli bir insan, Türkçülüğü, milletini çok seven sayan değerli bir bilim insanı. Vakfında da Mardin'den taşlar olsun, İznik'ten çiniler, çok değerliydi, çok etkilendik." şeklinde yanıtladı.

Milli futbolcu, "Başkan Hacıosmanoğlu, Aziz Sancar ve senin verdiğiniz poz da çok konuşuldu. Neler söylersin?" sorusuna, "Aziz Hoca ülkesine sadık, ülkesini çok seven, milliyetçi bir insan. Bizi gururlandırdı, iyi ki onu tanımışız, öyle poz vermemizi kendi istedi, biz de o pozun içinde olduğumuz için gurur duyduk." yanıtını verdi.

Merih Demiral, son olarak, " Türkiye'nin gurur duyduğu bir milli takım var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Milli forma altında inşallah nice başarılar bize nasip olur." sözlerini kullandı.

Yasin Özcan: "Dünya Kupası'na hazırlık tarzında bir maçtı"

Milli takım ile ilk maçına çıkan Yasin Özcan, "İlk yarı çok iyi top oynadık, küçük bir konsantrasyon eksikliğinden gol yedik, bu bizi biraz düşürse de oyunu bırakmamaya çalıştık. İkinci yarı biraz gitgelli oldu. Bu bir hazırlık maçı olsa da hazırlık maçı olarak görmüyoruz, Dünya Kupası'na hazırlık tarzında bir maçtı. Onun için elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı. Kaybedilmiş bir maç olarak değil, hatalarımızı gördüğümüz bir maç olarak yorumluyorum." ifadelerini kullandı.

Yasin, ilk kez forma giymesi hakkında ise, "İlk kez forma giydim, sanki hayatımda ilk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibi bir heyecan vardı ama ısınmada tamamen geçti. Kamp genel olarak çok iyi oldu, beni bu kadroda oynattığı için hocam Montella'ya çok teşekkür ederim. Bu maçta eksiklerimi görme şansım oldu, bu eksikleri en iyi şekilde düzelterek, çalışarak devam edeceğim. Takımdaki ağabeylerim bana kulüpte nasıl rahatsam öyle oynamamı, heyecan yapmamamı söylediler. Hatta Kaan Ağabey, en iyi maçını sakin mi yoksa heyecanlı mı oynadın dedi, onun öyle demesi beni biraz daha rahatlattı." şeklinde konuştu.

Milli takım ile ilk maçına çıkan bir başka oyuncu Demir Ege Tıknaz ise şunları söyledi:

"Milli takıma geldiğiniz her zaman müthiş bir duygu, bir şans, çünkü burada aile ortamı var. Meksika iyi bir takım, boş bir takım değil. Eksiklerimizi görmemiz adına önemli bir maçtı, gördük, inşallah onları değerlendirip yolumuza daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Oyuncularımız çok üst düzey oyuncular, benim de yapabileceğim en iyi şey, en iyi şekilde çalışıp hocamızın takdirine bırakmak."

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Meksika'ya Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danıştay hakimi otel odasında intihar girişiminde bulundu Danıştay hakimi otel odasında intihar girişiminde bulundu
111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor 111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor
Saç tıraşı yüzünden evden kaçan Burak’tan güzel haber Bakın nerede bulundu Saç tıraşı yüzünden evden kaçan Burak'tan güzel haber! Bakın nerede bulundu
Icardi’nin yeni sevgilisi ölüm tehditleri alıyor: Bana bir şey olursa... Icardi'nin yeni sevgilisi ölüm tehditleri alıyor: Bana bir şey olursa...
Denendi, faydası ispatlandı Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti
Abla ve kardeşin can verdiği kazaya arı neden olmuş Abla ve kardeşin can verdiği kazaya arı neden olmuş
Kütahya Simav’da korkutan deprem Kütahya Simav'da korkutan deprem
İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor
Ferdi Zeyrek’le ilgili suikast iddialarına Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama Ferdi Zeyrek'le ilgili suikast iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Kulübüyle bile görüştüler Galatasaray, Fenerbahçe’nin yıldızını kadrosuna katıyor Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

08:01
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
07:58
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor
05:29
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
02:58
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
01:02
Pendik’te esrarengiz olay Ormana girdi bir daha haber alınamadı
Pendik'te esrarengiz olay! Ormana girdi bir daha haber alınamadı
15:32
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
15:18
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
15:14
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
15:13
Meslektaşının pantolonunu indiren kadına ibretlik ceza
Meslektaşının pantolonunu indiren kadına ibretlik ceza
14:48
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
14:42
Yaz sezonunu Türkiye’de açtı Formda vücudu göz kamaştırdı
Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
14:15
Los Angeles’ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı
Los Angeles'ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı
14:12
Orlando Bloom’un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı
Orlando Bloom'un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 09:10:36. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım Meksika'ya Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.