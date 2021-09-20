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A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2) - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)

20.09.2021 15:59

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz, elde edecekleri başarılarla tüm Türkiye'nin gururu olmak istediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz, elde edecekleri başarılarla tüm Türkiye'nin gururu olmak istediklerini söyledi.

Alman teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop'un da katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın büyük bir potansiyelinin bulunduğuna dikkati çeken Kuntz, "Hamit, 'A Milli Takım'ın hocası olmak ister misin?' diye sorduğunda, motivasyonum ve sinir sistemimdeki bütün reseptörler kabardı. Bir coşkuya kapıldım. Buna duygular eklendiğinde bizi durduracak bir şey olmayacaktır. Türkiye, her zaman inanılmaz yetenekli futbolcuların yer aldığı ülke oldu. Genç Türk oyuncuların milli takıma ve profesyonel düzeye çıkmaları için gerekeni yapacağım. Tüm ülkenin bizimle gurur duymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Milli takımda teknik direktörün görevi biraz da oyuncuları kulüplerinde oynadıkları gibi gözlemlemek" diyen Stefan Kuntz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyimser bir insanım. Hep pozitif bakış açısıyla yola çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Birkaç yılda Türk halkıyla başarıları kutlamanın ne kadar güzel olduğunu söyleyeceğim. Başarılı bir milli takım antrenörü olmanın yanı sıra en iyi Türk Alman olmak istiyorum. Sizin göstermiş olduğunuzu bu konukseverlik beni sevindiriyor. Günün birinde gitmek istersem, hakkımda daha iyi bir seviyede görüş olduğunda Türkiye'den ayrılmak istiyorum."

"Kesinlikle Türkçe öğreneceğim"

Futbolculuk kariyerinde 1995-1996 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Kuntz, şu görüşleri aktardı:

"Kesinlikle Türkçe öğreneceğim. Sahadayken aklıma Beşiktaş'ta oynarken kullandığım bazı kelimeler gelecektir. Baştan çok büyük fikirlerimi anlatmak istemiyorum. Oyuncularımla önce konuşmayı tercih ederim. Kulüplerle, antrenörlerle ve oyuncularla görüşeceğim. Hamit'in bana yardımcı olacağına eminim. Bazı maçları izledim. Bir işe yeni başlıyorsanız, iyileşme önerilerinizde temkinli yaklaşmakta fayda var. Teknik ekibimde ana dili Türkçe olan birini tercih ederim. Dört isim var. Bunlar üzerine odaklanıyoruz. Bilimsel yöntemleri Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Bunun üzerine konuşacağız. Ülkeyi biraz daha iyi tanımanız gerekiyor. Yurt dışından belli bazı katkılar da alacağız."

"Oyuncuların yurt içinde ya da dışında oynaması önemli değil"

Milli takımda bulunan futbolcuların yurt içinde ya da dışında oynamasının kendisi için önemli olmadığını belirten Stefan Kuntz, "Benim için oyuncuların yurt içinde ya da dışında oynaması önemli değil. Ekip önemli. Türkiye'de oynayan ve Avrupa'da forma giyen oyuncular arasında ayrım yapmıyorum. Birlik oluşturmak istiyoruz. Takım ruhunu engelleyecek bir şey varsa bu da ayrım yapmaktır. Oyuncularla bir bağ kurmak istiyorum." diye konuştu.

Eski takım arkadaşı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili konuşan Kuntz, "Sergen'in şu an en önemli değerlerinden birisinin disiplin olduğunu duydum. Sergen hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncusu. O zaman öncelik listesinde ilk sırada disiplin olduğunu söyleyemem. En kısa sürede kendisiyle görüşmek istiyorum. Rıza Çalımbay beni aradı ve başarı diledi. Bu etkileşimi ve bilgi alışverişini milli takımın içine katabilirsek başarılı olabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Hamit Altıntop: "Hedefimiz Norveç maçı"

A Milli Takım'ın son 5 maçta bekleneni veremediğini hatırlatan Hamit Altıntop ise yaşanan sıkıntıları analiz etmeye başladıklarını ve bir an önce 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile yapacakları maça odaklanmaları gerektiğini kaydetti.

Stefan Kuntz ile büyük hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını vurgulayan Altıntop, "Şenol hocamızla vedalaştıktan sonra 20-25 hocayla görüştüm. Türkiye'nin albenisi çok. Bunu herkes kabul ediyor. Ancak içeriden olmadıkları için Türkiye'mizin eksiklerini görmüyorlar. Bu gerçekleri kabul etmek ve mücadele etme zamanı. Bunda çok kararlıyız. Önemli olan bizim bu eksikleri görmemiz ve futbolcu kardeşlerimize gerçekçi yaklaşmamız. Eğitimde ve bilimde eksikleri görüyoruz. Bunu en kısa zamanda kapatmaya çalışacağız. Hedefimiz Norveç maçı. Bu maçta eskisi gibi birbirimizi en iyi şekilde destekleyelim. Bu çocukları enerjiyle el üstünde tutalım." değerlendirmesinde bulundu.

Atacakları adımlarla Türkiye'de futbol kültürünü ve sevgisinin artırmaları gerektiğine işaret eden Hamit Altıntop, şunları kaydetti:

"Hedefimiz eski heyecanı yaşatabilmek. Doğru futbol deyimleriyle doğru mesajı vermek. Duruşumuzla ve verdiğimiz mesajlarla bunu bağdaştırmak. Kendi problemlerimizi analiz etmeye başladık. Çözümleri nasıl giderebiliriz ve daha iyi futbol nasıl oynayabiliriz diye araştırmaya başladık. Bunu doğru ve modern futbolla hızlandırabiliriz. Milli takımın oynadığı son 5 maçın bir açıklaması yok. Hiçbir zaman bu kadar çaresiz olmadık, donuktuk. Bunda hepimizin payı var. Şimdi bunu değiştirme zamanı. Bilime ve eğitime çok önem vereceğiz. Kuntz'a her konuda yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah güzel futbol ve sonuçlarla burada güzel şeyler konuşuruz. Bu güzel oyunu güzel sonuçlarla kutlarız. En kısa zamanda sizlerle tekrar beraber olacağız. Futbolumuzu konuşacağız. İnşallah Türk futbolumuza bu güzel kararın doğru olduğunu ispatlayabiliriz. Saha dışında da bazı değişiklikler olacak. Medya ilişkilerimiz de daha yoğun olacaktır. Ben de daha fazla sorumluluk alıp sizinle bilgileri paylaşacağım."

Nihat Özdemir: "İmzaladığımız tazminat maddesinden memnunuz"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Stefan Kuntz ile imzaladıkları sözleşmenin tazminat maddesinden memnun olduklarını belirtti.

Başkan Özdemir, Kuntz ve yolları ayırdıkları Şenol Güneş'in kontratlarındaki tazminat maddeleriyle ilgili bir soru üzerine, "Kuntz ile sözleşmemiz 3 yıl. Tazminat maddesi söz konusu. Stefan Kuntz, sağ olsun tazminat maddesi konuşurken bize teveccühde bulundu. İmzaladığımız tazminat maddesinden memnunuz. Şenol hocayla ise anlaşarak vedalaştık. Sözleşmede Şenol Güneş ile hak ettiği tazminatın yarısından aşağı bir rakama anlaşmamızı tamamladık. Karşılıklı sözleşmemizi sonlandırdık." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2)

Milli Takım Teknik Direktörü, Sergen Yalçın, Stefan Kuntz, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet (2) - Son Dakika
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