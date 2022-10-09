EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca basın toplantısında İngilizce yerine artık Almanca konuşmasına da açıklık getirdi.
Stefan Kuntz yaptığı açıklamada, "Son maçtan sonra oturduk ve yönetimle konuştuk. Başkanımız, 'Almanca konuşursak, yanlış anlaşılmaları engeller miyiz?' diye sordu. Ben de bundan sonra Almanca konuşmaya karar verdim." dedi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuya ilişkin, "Kendi dilinde, kendini daha iyi anlatacağını inanıyorum." açıklamasını yaptı.
Faraoe Adaları yenilgisiyle ilgili de açıklamada bulunan Büyükekşi, "Bir takım şeylerin arkasına sığınmaya gerek yok. Hatalar varsa, o hataları çözeceğiz. Şikayet yok, çözüm var. Bizim de görevimiz bu." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım - Son Dakika