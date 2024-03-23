A Milli Takımımız Macaristan\'a 1-0 yenildi

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan maçı, Macaristan kazandı.
Ev sahibi ekibin golünü 48. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai kaydetti. A Milli Takım'da 77. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna dahil olan Can Uzun ilk kez milli takım forması giydi.
Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 234 yenilgi yaşadı. İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.
Maçı 1-0 kaybeden A Milli Takım, deneyimli teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ilk mağlubiyetini Macaristan'a karşı almış oldu.
Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi ( Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek. Macaristan ise şampiyonada A Grubu'nda yer alıyor. Macarlar, ev sahibi Almanya, İskoçya ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, bir sonraki hazırlık maçını 26 Mart'ta Avusturya ile oynayaca. Macaristan ise aynı tarihte Kosova ile karşılaşacak.
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan'ın golünü Dominik Szoboszlai penaltıdan attı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynanan Galler maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Macaristan karşısına çıktı. Enes Ünal 1 yıl aradan sonra milli formayı giydi. Türkiye'de Can Uzun ve Oğuz Aydın ilk kez milli takım kadrosunda yer aldı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşılaştı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
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Türkiye Ragbi Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de başladı. Şampiyonaya 9 kulüp katılıyor. Beyzbol5 sporunun Türkiye'de 3 yıldır yapılmasına rağmen Avrupa şampiyonluğuna sahip olduklarını belirten Türkiye Ragbi Federasyonu Beyzbol5 Asbaşkanı Metin Özpeker, gençlerin bu spora yoğun ilgisi olduğunu ve sporun ülkede artmasını hedeflediklerini söyledi. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve spor turizminin ilimize katkı sağlaması için bu tür organizasyonları devamlı yapacaklarını ifade etti.
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynadığı hazırlık maçında Galler maçına göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella, oyunculara şans verirken, milli formayı ilk kez giyecek olan Can Uzun ve Oğuz Aydın da kadroda yer aldı. Ayrıca, Enes Ünal 1 yıl aradan sonra milli formayla sahaya çıktı. Hakan Çalhanoğlu ise A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında 8. sıraya yükseldi.
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