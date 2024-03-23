A Milli Takımımız Macaristan\'a 1-0 yenildi

Spor

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan maçı, Macaristan kazandı.

TEK GOL PENALTIDAN GELDİ

Ev sahibi ekibin golünü 48. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai kaydetti. A Milli Takım'da 77. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna dahil olan Can Uzun ilk kez milli takım forması giydi.

234. MAĞLUBİYET

Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 234 yenilgi yaşadı. İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

MONTELLA İLE İLK MAĞLUBİYET

Maçı 1-0 kaybeden A Milli Takım, deneyimli teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ilk mağlubiyetini Macaristan'a karşı almış oldu.

EURO 2024 GRUPLARI VE GELECEK MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi ( Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek. Macaristan ise şampiyonada A Grubu'nda yer alıyor. Macarlar, ev sahibi Almanya, İskoçya ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, bir sonraki hazırlık maçını 26 Mart'ta Avusturya ile oynayaca. Macaristan ise aynı tarihte Kosova ile karşılaşacak.