A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi

Geniş Video İzle

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te oynadığı ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Portekiz'in gollerini Bernardo Silva, Samet Akaydin (kk) ve Bruno Fernandes attı.

22.06.2024 20:35  Güncelleme: 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, turnuvadaki ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı.

BERNARDO SILVA PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye iyi başlayan Portekiz, 21. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi

SAMET VE ALTAY ANLAŞAMADI

Attığı gol sonrası baskısını arttıtan Portekiz, 28. dakikada Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi

BRUNO FERNANDES FARKI AÇTI

İkinci yarıya da oldukça etkili başlayan Portekiz, 56. dakikada Bruno Fernandes'in kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi. Fernandes'e asisti Ronaldo yaptı.

A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi

SAMET SAKATLANDI

Karşılaşmanın 75. dakikasında Samet Akaydin geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Futbolcu kaburgasında yaşadığı sorun nedeniyle yerini Merih Demiral'a bıraktı.

PUAN DURUMU

Günün ilk maçında grubun bir diğer maçında Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kalırken grupta ikinci maçların ardından puan durumu şöyle oldu.

  • 1) PORTEKİZ - 6 PUAN
  • 2) TÜRKİYE - 3 PUAN
  • 3) ÇEKYA - 1 PUAN
  • 4) GÜRCİSTAN - 1 PUAN
A Milli Takımımız, Portekiz\'e 3-0 yenildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Bruno Fernandes, Portekiz, Türkiye, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Yusuf Çarman: İzlediğim takımın gruptan çıkması dahi caiz değil. Ne hücum ne defans?? Saçma sapan bir oyun. 43 1 Yanıtla
  • Ali Arslan: Bu federasyon hangi ülkenin federasyonu, pensilvanyanin olduğu aşikar 36 7 Yanıtla
  • recep özoğul: Yanlış kadro ve korkak bir oyunun neticesi. 39 1 Yanıtla
  • Erkan Ölmez: Mert Günok için laf söyleyenler vardı ?? 27 4 Yanıtla
    Bilişim Hurda: Altay hangi golde hatalıydı 1 0
  • Kuzey efe: Skor 3-0 ama hal takımı ileri götüremeyen ve hiç bir hücum organizasyonu çalıştırmadığı çok belli olan hoca . Otur 0 . 25 0 Yanıtla
  • Tuna: Bu teknik direktörle nereye kadar gider? Merih girdi defans nasıl yapılır gösterdi, bir de santrafor koysa demekki gol nasıl atılırı da göreceğiz 19 4 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Futboldan soğudum bu ne berbat bir futboldur böyle. Gürcistan maçından sonra oynanan oyundan sonra uyarmıştık ama. 23 0 Yanıtla
  • Murat Küyük: Al sana bizim çocuklar. 12 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: parayı bulan futbolcular bizde hemen değişiyor yabancılarda bu yok 10 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

21:46 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm
21:37 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
21:19 HDP’li Encü’den skandal paylaşım Portekiz’i Kürtçe sözlerle tebrik etti HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti
20:28 Diyarbakır’daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış
16:47 Küba, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı dava için müdahil oldu Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı dava için müdahil oldu
20:35 A Milli Takımımız, Portekiz’e 3-0 yenildi A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi
19:45 Portekiz karşısında dağıldık resmen Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil
19:38 Sivas’ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü Sivas'ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü
19:26 Yok artık Kerem Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor
18:41 Daha 17 yaşındalar Caminin önüne bebek bırakan 3 kişi yakalandı Daha 17 yaşındalar! Caminin önüne bebek bırakan 3 kişi yakalandı
18:33 Ne diyeceği merak konusuydu Vincenzo Montella, Arda Güler’i neden yedek bıraktığını söyledi Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi
17:43 Samsun’da bir genç, düğününden bir hafta önce denizde kayboldu Samsun'da bir genç, düğününden bir hafta önce denizde kayboldu
17:41 Adana’da damat dehşeti 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı
17:17 A Milli Takım’da deprem Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 21:56:21. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement