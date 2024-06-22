A Milli Takımımız, Portekiz\'e 3-0 yenildi

2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, turnuvadaki ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı.
Mücadeleye iyi başlayan Portekiz, 21. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Attığı gol sonrası baskısını arttıtan Portekiz, 28. dakikada Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya da oldukça etkili başlayan Portekiz, 56. dakikada Bruno Fernandes'in kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi. Fernandes'e asisti Ronaldo yaptı.
Karşılaşmanın 75. dakikasında Samet Akaydin geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Futbolcu kaburgasında yaşadığı sorun nedeniyle yerini Merih Demiral'a bıraktı.
Günün ilk maçında grubun bir diğer maçında Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kalırken grupta ikinci maçların ardından puan durumu şöyle oldu.
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