A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak

27.03.2026 22:47
Play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımımız, Romanya'yı, Kosova ise Slovakya'yı yenerek birbirleriyle Dünya Kupası play-off finalinde karşılaşacak. 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te oynanacak olan maç, Kosova'nın 13 bin kapasiteli Fadil Vokrri Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu tarihi maçın galibi, Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımımız, Romanya'yı kendi sahasında ağırlarken, Kosova ise zorlu Slovakya deplasmanına çıktı.

TÜRKİYE VE KOSOVA RAKİPLERİNİ ALT ETTİ

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı Arda Güler'in harika asistinde Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Kosova ise iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Veldin Hodza'nın 21, Fisnik Asllani'nin 47, Florent Muslija'nın 60 ve Kreshnik Hajrizi'nin 72. dakikada attığı gollerle 4-3 kazandı.

FİNAL MAÇI 13 BİN KİŞİLİK STADYUMDA

Bu sonuçla birlikte Türkiye ve Kosova, play-off turu finalinde birbirleri ile eşleşti. Kosova'nın ay-yıldızlıları konuk edeceği karşılaşma, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te oynanacak. Kazananın Dünya Kupası'nı garantileyeceği bu tarihi karşılaşma 13 bin kapasieli Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Türkiye, Kosova, Futbol, Spor, Son Dakika

