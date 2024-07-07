A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1mağlup ayrılan A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı.

07.07.2024 00:11  Güncelleme: 00:21
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A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Milli futbolcular, maçın bitiş düdüğüyle birlikte adeta yıkıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hollanda'ya çeyrek finalde elenen Türkiye'de milli futbolcular, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşayarak kendisini yere bıraktı. Öte yandan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Hakan'ın bu anları saniye saniye kameralara yansıdı.

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu
A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda\'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu

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Son Dakika Spor A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ferhat eser: ahh garibim bu turu gecseydik biraz daha euro koyacaktı cebine kıyamam gitti eurolar 10 71 Yanıtla
    Sebastian: sn tm br gtsn Ferhat 6 2 Çağdaş Sümer: Euro değil kalite farkı dostum türk futbolu bu kadar İtalya Almanya elenmiş sen yine iyisin 1 6
  • Malata Almanya: Tüm dünya’ya baş kaldırdık! Son zamanların en iyi jenerasyonunu yakaladık! Herkese baş kaldrdık ama bir italyan hocayı yenemedik! 70 dakika boyunca kenana sabrettin! 75 dakika oyuncu değişikliği yapmadın! Kupa boyunca forvetsiz korkakça oynadın! Montelle ve menajerlere mağlup olduk.. Teşekkürler çocuklar 40 6 Yanıtla
  • Malata Almanya: Takım yorgunluktan yalvarırcasına değişlik isterken, adamların golü bağıra bağıra gelirken, mental tükenmişlik hat safhaya çıkmışken neden oyuna müdahale etmezsin be adam! Bu kadar iyi oynayan, bu kadar pozisyon üreten bir takım ancak dışardan müdahaleyle yenilebilirdi! 30 2 Yanıtla
  • Recep Kocak: sen git intere 7 16 Yanıtla
  • barış özcan: Ah Nutella ah,santrforsuz oynarsan olacağı bu, yazık oldu. Tebrikler çocuklar. 18 3 Yanıtla
    Zafer Rustu kaya: santraforlu kaç takım var? ayrıca bu tempoda tosunlamı maçlara çıksaydık :) yapmayın nolur ya 1 4
  • Ankara null: helal olsun supersiniz ama iyi hocamiz olsa gecerdik bu turu 12 3 Yanıtla
  • Hakan Kurt: ben TV karşısında hoca şu kenanı Salih Özcanı al al al diye bas bas bağırırken hoca ve yardımcıları bu kadar mı gözünüz kör oldu bu maç sana yazar hoca o kadar..!! oyuncularımızı tebrik ediyorum. 14 0 Yanıtla
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