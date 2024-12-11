A Milli Voleybol Takımı'nın 2025 Programı Açıklandı - Son Dakika
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Spor

A Milli Voleybol Takımı'nın 2025 Programı Açıklandı

2025 VNL'de A Milli Takım 16 takım arasında 3 hafta boyunca 4 maç oynayacak.

11.12.2024 13:47
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Milli takımın maç programı şöyle:

1. hafta (Xi'an - Çin)

11 Haziran: Sırbistan-Türkiye

13 Haziran: Hollanda-Türkiye

14 Haziran: Türkiye-Polonya

15 Haziran: Çin-Türkiye

2. hafta (Burgaz - Bulgaristan)

25 Haziran: Türkiye-Slovenya

26 Haziran: Türkiye-Ukrayna

28 Haziran: Bulgaristan-Türkiye

29 Haziran: Türkiye-Fransa

3. hafta (Kanto - Japonya)

16 Temmuz: Türkiye-ABD

17 Temmuz: Türkiye-Almanya

18 Temmuz: Türkiye-Brezilya

20 Temmuz: Türkiye-Arjantin

Kaynak: AA

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