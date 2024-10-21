A Milliler Ukrayna ile Hazırlanıyor

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunda Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası, basına açık yapıldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm de millilerin idmanını izledi.

Ay-yıldızlılar, 1. play-off turu ilk maçında Ukrayna ile 25 Ekim'de Esenler Erok Stadı'nda karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 29 Ekim'de Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.

Milliler, turu geçmesi halinde Belçika- Yunanistan eşleşmesinin galibiyle kasım ayında 2. play-off turunda karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin galibi, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.