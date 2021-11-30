AA Genel Müdürü Karagöz, Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ı kabul etti

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti.

Karagöz, genel müdürlükte konuk ettiği Üstündağ ile Türk voleybolu ve kurumlar arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu. Genel kurulda yeniden TVF başkanlığına seçilen Üstündağ'a başarı dileyen Karagöz, AA olarak Türk sporunun her branşını desteklediklerini söyledi. Federasyonlarla iş birliği içinde olacaklarını vurgulayan Karagöz, spordaki başarının Türk halkına da moral sağlayarak, gençlere ilham verdiğini kaydetti.

Mehmet Akif Üstündağ ise Türk voleyboluna destekleri için AA'ya teşekkür etti. Üstündağ, hayırlı olsun dileklerini ilettiği Karagöz'e isminin yazılı olduğu milli takım forması ve şilt hediye etti.

Karagöz de Üstündağ'a, Anadolu Ajansının yayınları "100 Yıllık Türkiye" ve "Karabağ Zaferi" kitaplarını takdim etti.