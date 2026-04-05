AA'nın 106. yılı: 1920 Koşusu düzenlendi

Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen 1920 Koşusu'na katılan AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, " Türkiye'nin en iyi 10 kilometre yarışlarından biri olacak. Bundan sonra her yıl umarız güzel yarışlarda tekrar buluşuruz." dedi.

Özhan, koşunun ardından AA muhabirine açıklamasında "AA'nın 106. yılı. AA olarak Ankara'nın göbeğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'inin etrafında çok iyi hazırlanmış, profesyonel 10 bin metrelik yarış gerçekleştirdik. Bini aşkın sporcu, Ankara'da güzel bir pazar sabahında yarıştı. Elit atletlerin de katıldığı bir yarış oldu." ifadelerini kullandı.

Katılımcılarda pozitif enerji hissettiğini aktaran Özhan, "Son derece güzel bir yarıştı. 10 kilometre zorlu parkur ama herhalde Türkiye'nin en iyi 10 kilometre yarışlarından biri olacak. Bundan sonra her yıl umarız güzel yarışlarda tekrar buluşuruz. Gerek atletizm anlamında hedeflerini daha öteye taşımaya çalışanlar gerekse benim gibi kendi yaş kategorisinde yarışanlar için umarım yine çok güzel yarışlar olur." diye konuştu.

Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey, Nuh'un Ankara Makarnası ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay'ın sosyal sorumluluk partnerliğinde yapılan koşu, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlandı.