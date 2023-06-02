ABB FOMGET, Armisa Kuc'un hat-trick'iyle Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonu oldu - Son Dakika
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ABB FOMGET, Armisa Kuc'un hat-trick'iyle Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonu oldu

ABB FOMGET, Armisa Kuc'un hat-trick'iyle Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonu oldu

02.06.2023 23:02

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi finalinde ABB FOMGET ve Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin öne geçtiği maçta ABB FOMGET, Armisa Kuc'un hat-trick'iyle 4-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi finalinde ABB FOMGET ve Fenerbahçe Petrol Ofisi, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye Fenerbahçe golle başladı. 9. dakikada Coleman penaltıdan bulduğu golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile geçerken, karşılaşmanın duraklama dakikalarında ABB FOMGET penaltı kazandı. Apanaschenko 90+8'de penaltıyı gole çevirirken skora da denge getirdi.

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Normal süre 1-1 berabere bitti. Uzatma dakikalarında ABB FOMGET 96, 107 ve 114'te Armisa Kuc hat-trick yaparak takımına şampiyonluğu getirdi.

Fenerbahçe'nin ikinci golünü 110'da yine Coleman attı. Ayrıca sarı lacivertlilerde 95. dakikada Ecem Cümert kırmızı kart gördü.

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Son Dakika Spor ABB FOMGET, Armisa Kuc'un hat-trick'iyle Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABB FOMGET, Armisa Kuc'un hat-trick'iyle Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonu oldu - Son Dakika
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